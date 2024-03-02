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Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить
Традиционное грузинское хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Это займет максимум 10 минут. Тесто получится очень пышным. а сыр внутри будет тянуться.
Идея приготовления быстрого хачапури за 10 минут на кефире опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Не забудьте добавить в тесто разрыхлитель, чтобы тесто было пышным.
Ингредиенты для теста:
- 300 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соли
- 3 ложки масла
- 450 г муки
- 10 г разрыхлителя
Способ приготовления:
1. В отдельной миске смешать все ингредиенты теста.
2. Хорошо перемешать.
3. Разделить на 4 части.
4. Раскатать тесто.
5. Выложить сыр.
6. Завернуть края и сформировать хачапури.
7. Жарить на сковороде с двух сторон, каждую поджаренную сторону смазывая маслом.
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