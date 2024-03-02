Традиционное грузинское хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Это займет максимум 10 минут. Тесто получится очень пышным. а сыр внутри будет тянуться.

Идея приготовления быстрого хачапури за 10 минут на кефире опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Не забудьте добавить в тесто разрыхлитель, чтобы тесто было пышным.

Ингредиенты для теста:

Видео дня

300 мл кефира

1 яйцо

1 ч.л. соли

3 ложки масла

450 г муки

10 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. В отдельной миске смешать все ингредиенты теста.

2. Хорошо перемешать.

3. Разделить на 4 части.

4. Раскатать тесто.

5. Выложить сыр.

6. Завернуть края и сформировать хачапури.

7. Жарить на сковороде с двух сторон, каждую поджаренную сторону смазывая маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: