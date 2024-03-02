Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

Традиционное грузинское хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Это займет максимум 10 минут. Тесто получится очень пышным. а сыр внутри будет тянуться.

Идея приготовления быстрого хачапури за 10 минут на кефире опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Не забудьте добавить в тесто разрыхлитель, чтобы тесто было пышным.

Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

Ингредиенты для теста:

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  • 300 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. соли
  • 3 ложки масла
  • 450 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Способ приготовления:

Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

1. В отдельной миске смешать все ингредиенты теста.

2. Хорошо перемешать.

Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

3. Разделить на 4 части.

4. Раскатать тесто.

Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

5. Выложить сыр.

Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

6. Завернуть края и сформировать хачапури.

7. Жарить на сковороде с двух сторон, каждую поджаренную сторону смазывая маслом.

Хачапури на сковороде через 10 минут: из какого теста приготовить

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