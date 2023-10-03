Хачапури по-аджарски – одно из самых сытных и вкусных блюд грузинской кухни. Название "Хачапури" состоит из двух слов: "хачо" – творог, "пури" – хлеб. Это блюдо представляет собой большую лепешку в форме лодочки из мягкого воздушного теста, которую дополняет начинка из нескольких видов сыра.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом хрустящих, пышных хачапури по-аджарски, для приготовления которых нужно сдобное дрожжевое тесто.

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Ингредиенты:

Для теста:

Вода – 80 мл

Молоко – 80 мл

Сухие дрожжи – 1 ч.л

Сахар – 1 ч.л

Соль – 1 ч.л

Сливочное масло – 30 г

Мука – 270 г

Желток + 1 ст. л. молока для смазки

Для начинки:

Моцарелла/сулугуни – 180 г

Кисломолочный творог – 220 г

Молоко – 40 мл

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: в глубокой миске смешайте теплую воду и молоко, сахар, дрожжи, всыпьте 2 ст. л. муки из общей массы, перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте растопленное сливочное масло, соль и оставшуюся муку и вымешивайте тесто 5-10 минут. Глубокую тарелку смажьте маслом, переложите тесто и накройте полотенцем, отправьте в теплое место на 1,5-2 часа.

2. Для начинки: разотрите вилкой творог, добавьте тертый сыр и молоко, перемешайте.

3. Готовое тесто раскатайте в овал, наполните бортики начинкой и соедините края, а также кончики теста. Переложите на противень застеленный пергаментом, выложите оставшуюся начинку, а бортики смажьте массой из желтка и молока.

4. Выпекайте 25 минут при 200С, затем внутрь выложите желток и отправьте еще на 2 минуты в духовку.

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