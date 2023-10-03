Хачапури по-аджарски для ужина: самый простой рецепт идеального теста
Хачапури по-аджарски – одно из самых сытных и вкусных блюд грузинской кухни. Название "Хачапури" состоит из двух слов: "хачо" – творог, "пури" – хлеб. Это блюдо представляет собой большую лепешку в форме лодочки из мягкого воздушного теста, которую дополняет начинка из нескольких видов сыра.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом хрустящих, пышных хачапури по-аджарски, для приготовления которых нужно сдобное дрожжевое тесто.
Ингредиенты:
Для теста:
- Вода – 80 мл
- Молоко – 80 мл
- Сухие дрожжи – 1 ч.л
- Сахар – 1 ч.л
- Соль – 1 ч.л
- Сливочное масло – 30 г
- Мука – 270 г
- Желток + 1 ст. л. молока для смазки
Для начинки:
- Моцарелла/сулугуни – 180 г
- Кисломолочный творог – 220 г
- Молоко – 40 мл
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: в глубокой миске смешайте теплую воду и молоко, сахар, дрожжи, всыпьте 2 ст. л. муки из общей массы, перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте растопленное сливочное масло, соль и оставшуюся муку и вымешивайте тесто 5-10 минут. Глубокую тарелку смажьте маслом, переложите тесто и накройте полотенцем, отправьте в теплое место на 1,5-2 часа.
2. Для начинки: разотрите вилкой творог, добавьте тертый сыр и молоко, перемешайте.
3. Готовое тесто раскатайте в овал, наполните бортики начинкой и соедините края, а также кончики теста. Переложите на противень застеленный пергаментом, выложите оставшуюся начинку, а бортики смажьте массой из желтка и молока.
4. Выпекайте 25 минут при 200С, затем внутрь выложите желток и отправьте еще на 2 минуты в духовку.
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