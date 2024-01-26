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Хачапури по-аджарски из картофеля: вкусное блюдо по-новому
Картофель может быть не только основой для приготовления супов, пюре и салатов, но и вкусных запеканок. А еще картофель можно жарить, тушить и запекать в духовке и на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного хачапури по-аджарски из картофеля, с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- моцарелла – 100-150 г
- картофель – 1 кг
- зеленый лук – 1/2 пучка
- чеснок – 2 зуб.
- масло – 40-50 мл
- перец, соль
- яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте слайсами, добавьте специи, чеснок, масло, перемешайте.
2. Выложите его в форму для запекания, запекайте 40-45 минут при 180 С.
3. После достаньте и присыпьте сверху сыром и добавьте сырые яйца, снова отправьте в духовку на 10-15 минут.
Готовое блюдо лучше есть горячим!
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