Картофель может быть не только основой для приготовления супов, пюре и салатов, но и вкусных запеканок. А еще картофель можно жарить, тушить и запекать в духовке и на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного хачапури по-аджарски из картофеля, с сыром и яйцами.

Видео дня

Ингредиенты:

моцарелла – 100-150 г

картофель – 1 кг

зеленый лук – 1/2 пучка

чеснок – 2 зуб.

масло – 40-50 мл

перец, соль

яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте слайсами, добавьте специи, чеснок, масло, перемешайте.

2. Выложите его в форму для запекания, запекайте 40-45 минут при 180 С.

3. После достаньте и присыпьте сверху сыром и добавьте сырые яйца, снова отправьте в духовку на 10-15 минут.

Готовое блюдо лучше есть горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: