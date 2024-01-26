Хачапури по-аджарски из картофеля: вкусное блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Хачапури по-аджарски из картофеля: вкусное блюдо по-новому

Картофель может быть не только основой для приготовления супов, пюре и салатов, но и вкусных запеканок. А еще картофель можно жарить, тушить и запекать в духовке и на мангале. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного хачапури по-аджарски из картофеля, с сыром и яйцами. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • моцарелла – 100-150 г
  • картофель – 1 кг
  • зеленый лук – 1/2 пучка
  • чеснок – 2 зуб. 
  • масло – 40-50 мл
  • перец, соль
  • яйца – 3 шт. 

Способ приготовления: 

1. Картофель нарежьте слайсами, добавьте специи, чеснок, масло, перемешайте.

2. Выложите его в форму для запекания, запекайте 40-45 минут при 180 С. 

Картофель со специями

3. После достаньте и присыпьте сверху сыром и добавьте сырые яйца, снова отправьте в духовку на 10-15 минут. 

Приготовление блюда

Готовое блюдо лучше есть горячим!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты