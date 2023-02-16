Хачапури – очень вкусное, легкое и сытное блюдо, основа которого – тесто, а для начинки можно использовать несколько видов сыра, зелень, яйца. Очень важно при приготовлении блюда – приготовить удачное тесто.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури по-аджарски, которые готовятся очень просто и быстро.

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Ингредиенты:

мука – 400 г

вода – 150 мл

молоко – 100 мл

растительное масло – 40 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

сухие дрожжи – 1 ч. л.

Начинка:

сыр – 600 г

сыр сулугуни – 100-150 г

яйца – 3-4 шт.

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Смешай дрожжи, сахар и воду, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.

2. Смешайте воду, молоко, дрожжевую воду, которую ты сделала 10 минут назад, и половину муки, перемешай лопаткой или ложкой. Затем добавьте вторую половину муки и соль. Вымешайте тесто на предварительно смазанный растительным маслом столе.

3. Затем переложите тесто в смазанную маслом миску, накрой пленкой и полотенцем, оставьте в теплом месте на 40-45 минут. После обомните его хорошо и снова накройте и оставьте еще на 40 минут.

4. Натрите сыр, добавьте яйцо, перемешайте и разделите на 3 ровных части.

5. Тесто разделите также на 3 части, сформируйте шарики, накройте пленкой или полотенцем и оставьте еще на 15 минут. После шарики из теста больше не вымешиваем, а сразу начинайте раскатывать в форме овала.

6. Сформируйе хачапуры по аджарски, для этого сначала заверните половину сыра в стороны будущей лодочки, сформируйте лодочку, переложите ее на противень застеленным пергаментом и в серединку выложите оставшуюся начинку. Края лодочки смажьте взбитым яйцом и ставьте выпекаться в разогретую духовку, минут на 15-20, до румяного цвета.

7. Сверху на еще горячий хачапури выложите желток, пару кусочков сливочного масла и подавайте.

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