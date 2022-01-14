Хачапури по-мегрельски: самый простой вариант приготовления популярного блюда

Хачапури по-мегрельски – ароматная традиционная грузинская выпечка. В ней много сыра, нежного и пышного теста. Секрет заключается в особом замесе, который легко повторить дома. Такая лепешка идеально подходит как дополнение к другим блюдам и как самостоятельное блюдо.

Идея опубликована на странице kulinar.hacks в Instagram.

Ингредиенты для теста на 2 хачапуре по-мегрельски:

сыворотка или молоко – 300 мл

оливковое масло – 3 ст.л

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дрожжи – 1 ч.л

соль – 1 ч.л

сахар – 1 ч.л

мука – 400-450 г ( его добавить, пока тесто не будет отлипать от рук)

Ингредиенты для начинки:

творог на 4 шт – 800 г ( выбрать одно сочетание из 2: адыгейский или фета, сулугуни или моцарелла)

белки – 4 шт

желтками для смазывания

Способ приготовления:

1. Замесить тесто.

2. Сыворотка или молоко должны быть теплыми, иначе дрожжи умрут или совсем не оживут.

3. Тесто разделить на 4 части.

4. Сформировать хачапури, как показано на фото.

5. Выпекайте при температуре 200 градусов до золотистого цвета.

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