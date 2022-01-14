Хачапури по-мегрельски: самый простой вариант приготовления популярного блюда
Хачапури по-мегрельски – ароматная традиционная грузинская выпечка. В ней много сыра, нежного и пышного теста. Секрет заключается в особом замесе, который легко повторить дома. Такая лепешка идеально подходит как дополнение к другим блюдам и как самостоятельное блюдо.
Идея опубликована на странице kulinar.hacks в Instagram.
Ингредиенты для теста на 2 хачапуре по-мегрельски:
сыворотка или молоко – 300 мл
оливковое масло – 3 ст.л
дрожжи – 1 ч.л
соль – 1 ч.л
сахар – 1 ч.л
мука – 400-450 г ( его добавить, пока тесто не будет отлипать от рук)
Ингредиенты для начинки:
творог на 4 шт – 800 г ( выбрать одно сочетание из 2: адыгейский или фета, сулугуни или моцарелла)
белки – 4 шт
желтками для смазывания
Способ приготовления:
1. Замесить тесто.
2. Сыворотка или молоко должны быть теплыми, иначе дрожжи умрут или совсем не оживут.
3. Тесто разделить на 4 части.
4. Сформировать хачапури, как показано на фото.
5. Выпекайте при температуре 200 градусов до золотистого цвета.
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