Все мы привыкли к соленому хачапури с сыром и яйцом. Но такую выпечку можно сделать и сладкой. Для этого отлично подходит сладкая и сочная клубника, сезон которой уже начался.

Идея приготовления сладкого хачапури с клубникой опубликована на странице фудблогера Валиерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Тесто для этой выпечки получается очень пышным и эластичным.

Ингредиенты для опары:

90 мл теплого молока

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3 г сухих или 9 г живых дрожжей

1 ст.л. сахара

щепотка соли ⠀

Ингредиенты для теста:

150 г просеянной муки

1 ст.л. масла

Ингредиенты для начинки:

200 г кисломолочного творога

50 г крем-сыра

50 г сахара

1 белок

Способ приготовления опары:

1. Сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.

2. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на 15 минут.

Способ приготовления теста:

1. К просеянной муке добавляем опару и замешиваем мягкое, эластичное тесто.

2. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем.

3. Глубокую емкость смазываем растительным маслом, кладем туда наше тесто и сверху тоже смазываем его растительным маслом.

4. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа.

Способ приготовления начинки:

1. Сочетаем кисломолочный творог, крем-сыр, сахар и яичный белок (не обязательно).

2. После этого присыпаем тесто мукой, обминаем, делим на 2 части и каждую раскатываем в круг.

3. Формируем лодочки и кладем на противень, застеленный пергаментом.

4. В центр кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края смазываем желтком смешанным с молоком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

5. Подаем со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.

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