Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт
Все мы привыкли к соленому хачапури с сыром и яйцом. Но такую выпечку можно сделать и сладкой. Для этого отлично подходит сладкая и сочная клубника, сезон которой уже начался.
Идея приготовления сладкого хачапури с клубникой опубликована на странице фудблогера Валиерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Тесто для этой выпечки получается очень пышным и эластичным.
Ингредиенты для опары:
- 90 мл теплого молока
- 3 г сухих или 9 г живых дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли ⠀
Ингредиенты для теста:
- 150 г просеянной муки
- 1 ст.л. масла
Ингредиенты для начинки:
- 200 г кисломолочного творога
- 50 г крем-сыра
- 50 г сахара
- 1 белок
Способ приготовления опары:
1. Сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.
2. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на 15 минут.
Способ приготовления теста:
1. К просеянной муке добавляем опару и замешиваем мягкое, эластичное тесто.
2. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем.
3. Глубокую емкость смазываем растительным маслом, кладем туда наше тесто и сверху тоже смазываем его растительным маслом.
4. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа.
Способ приготовления начинки:
1. Сочетаем кисломолочный творог, крем-сыр, сахар и яичный белок (не обязательно).
2. После этого присыпаем тесто мукой, обминаем, делим на 2 части и каждую раскатываем в круг.
3. Формируем лодочки и кладем на противень, застеленный пергаментом.
4. В центр кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края смазываем желтком смешанным с молоком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
5. Подаем со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.
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