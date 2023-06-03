Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

Все мы привыкли к соленому хачапури с сыром и яйцом. Но такую выпечку можно сделать и сладкой. Для этого отлично подходит сладкая и сочная клубника, сезон которой уже начался.

Идея приготовления сладкого хачапури с клубникой опубликована на странице фудблогера Валиерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Тесто для этой выпечки получается очень пышным и эластичным.

Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

Ингредиенты для опары:

  • 90 мл теплого молока
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  • 3 г сухих или 9 г живых дрожжей
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли ⠀

Ингредиенты для теста:

  • 150 г просеянной муки
  • 1 ст.л. масла

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г кисломолочного творога
  • 50 г крем-сыра
  • 50 г сахара
  • 1 белок

Способ приготовления опары:

Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

1. Сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.

2. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на 15 минут.

Способ приготовления теста:

Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

1. К просеянной муке добавляем опару и замешиваем мягкое, эластичное тесто.

2. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем.

3. Глубокую емкость смазываем растительным маслом, кладем туда наше тесто и сверху тоже смазываем его растительным маслом.

Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

4. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа.

Способ приготовления начинки:

1. Сочетаем кисломолочный творог, крем-сыр, сахар и яичный белок (не обязательно).

2. После этого присыпаем тесто мукой, обминаем, делим на 2 части и каждую раскатываем в круг.

Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

3. Формируем лодочки  и кладем на противень, застеленный пергаментом.

4. В центр кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края смазываем желтком смешанным с молоком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Хачапури с клубникой и сыром: как приготовить оригинальный сезонный десерт

5. Подаем со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.

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