Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – хачапури по-аджарски, в основе которого мягкое дрожжевое тесто и сырная начинка. Рецепт домашней выпечки очень простой, главное – соблюдать пропорции.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хачапури по-аджарски.

Ингредиенты:

мука – 500 г

дрожжи сухие – 7 г

вода теплая – 300 мл

соль – 10 г

сахар – 1 ст. л.

масло растительное\подсолнечное – 30 ст. л.

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Начинка:

сыр сулугуни – 250 г

сыр адыгейский – 250 г

яйца – 1 шт

вода – 50-70 г

соль

желток (для начинки для каждого хачапури)

Способ приготовления:

1. Смешать муку, сахар, соль, сухие дрожжи и воду. Перемешать до состояния однородного теста.

2. Постепенно в два этапа добавить растительное масло. Перемешать. Готовое тесто выложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте.

3. Подготовить начинку: натереть сыр на терке, после чего смешать его с яйцом, солью и водой.

4. Когда тесто подойдет, разделить его на 2 или 4 порции и раскатать каждую руками. Середина каждой части должна быть тонкой. Сформировать так называемые лодочки с бортиками.

5. Выложить внутрь начинку.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

7. Когда хачапури испекутся, выложить внутрь каждого по одному желтку и выпекать еще 2 минуты.

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