Хачапури с сыром по-аджарски: как приготовить ароматную выпечку дома

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Хачапури с сыром по-аджарски: как приготовить ароматную выпечку дома

Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – хачапури по-аджарски, в основе которого мягкое дрожжевое тесто и сырная начинка. Рецепт домашней выпечки очень простой, главное – соблюдать пропорции.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хачапури по-аджарски.

Рецепт хачапури по-аджарски

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • дрожжи сухие – 7 г
  • вода теплая – 300 мл
  • соль – 10 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • масло растительное\подсолнечное – 30 ст. л.
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Начинка:

  • сыр сулугуни – 250 г
  • сыр адыгейский – 250 г
  • яйца – 1 шт
  • вода – 50-70 г
  • соль
  • желток (для начинки для каждого хачапури)

Способ приготовления:

1. Смешать муку, сахар, соль, сухие дрожжи и воду. Перемешать до состояния однородного теста.

Тесто на хачапуре

2. Постепенно в два этапа добавить растительное масло. Перемешать. Готовое тесто выложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте.

3. Подготовить начинку: натереть сыр на терке, после чего смешать его с яйцом, солью и водой.

4. Когда тесто подойдет, разделить его на 2 или 4 порции и раскатать каждую руками. Середина каждой части должна быть тонкой. Сформировать так называемые лодочки с бортиками.

Хачапури с сыром

5. Выложить внутрь начинку.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Домашнее хачапури по-аджарски

7. Когда хачапури испекутся, выложить внутрь каждого по одному желтку и выпекать еще 2 минуты.

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