Хачапури с сыром по-аджарски: как приготовить ароматную выпечку дома
Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – хачапури по-аджарски, в основе которого мягкое дрожжевое тесто и сырная начинка. Рецепт домашней выпечки очень простой, главное – соблюдать пропорции.
Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хачапури по-аджарски.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- дрожжи сухие – 7 г
- вода теплая – 300 мл
- соль – 10 г
- сахар – 1 ст. л.
- масло растительное\подсолнечное – 30 ст. л.
Начинка:
- сыр сулугуни – 250 г
- сыр адыгейский – 250 г
- яйца – 1 шт
- вода – 50-70 г
- соль
- желток (для начинки для каждого хачапури)
Способ приготовления:
1. Смешать муку, сахар, соль, сухие дрожжи и воду. Перемешать до состояния однородного теста.
2. Постепенно в два этапа добавить растительное масло. Перемешать. Готовое тесто выложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте.
3. Подготовить начинку: натереть сыр на терке, после чего смешать его с яйцом, солью и водой.
4. Когда тесто подойдет, разделить его на 2 или 4 порции и раскатать каждую руками. Середина каждой части должна быть тонкой. Сформировать так называемые лодочки с бортиками.
5. Выложить внутрь начинку.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.
7. Когда хачапури испекутся, выложить внутрь каждого по одному желтку и выпекать еще 2 минуты.
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