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Хачапури с сыром за 5 минут: готовится на сковородке
Чтобы не возиться с затворением теста руками и выпеканием – хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится всего 5 минут.
Идея приготовления элементарного хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Чтобы сыр хорошо плавился – его нужно натереть.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль – 1/3 ч.л.
- натертый творог – 170 г
- молоко – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с молоком.
2. Добавить соль.
3. Засыпать муку.
4. Все тщательно перемешать.
5. Добавить творог и снова перемешать.
6. Вылить тесто на горячую сковороду.
7. Пожарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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