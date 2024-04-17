Чтобы не возиться с затворением теста руками и выпеканием – хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится всего 5 минут.

Идея приготовления элементарного хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Чтобы сыр хорошо плавился – его нужно натереть.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – 1/3 ч.л.

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натертый творог – 170 г

молоко – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с молоком.

2. Добавить соль.

3. Засыпать муку.

4. Все тщательно перемешать.

5. Добавить творог и снова перемешать.

6. Вылить тесто на горячую сковороду.

7. Пожарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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