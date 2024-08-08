Хачапури с телятиной: как приготовить идеальное тесто и начинку
Хачапури – традиционный грузинский вид выпечки, который готовится с сыром. Однако существует и много других вариантов начинки. Самой популярной, конечно, является начинка с мясом, которая придает изделию сочность и интересный вкус.
Фудблогер с ником valerikiry в Instagram рассказала, какой вид хачапури она любит больше всего. Оказалось, что это выпечка с телятиной. Она также показала, как правильно приготовить такую начинку и тесто, чтобы точно понравилось всем.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Дрожжи сухие – 6 гр
- Молоко – 150 мл
- Вода – 150 мл
Ингредиенты для начинки
- Фарш телятина – 300 гр
- Фарш свинина – 300 гр
- Лук – ½ шт
- Чеснок – 1 зуб
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный – ½ ч.л.
Ингредиенты для смазки
- Яйца – 1 шт
- Сливочное масло – 50 гр
Способ приготовления
1.Соединить молоко, воду, дрожжи, сахар, соль, перемешать и оставить на 5 минут.
2. Добавить сметану, масло, перемешать и ввести просеянную муку.
3. Перемешать лопаткой, затем продолжить руками. Тесто будет липнуть в руки, поэтому лучше руки смазать растительным маслом.
4. Оставить тесто на 40 мин до увеличения вдвое.
5. Тесто разделить на 5 равных частей (~160 гр каждая) и свернуть в шарики.
6. Фарш так же разделить на шарики (125 гр каждый примерно), каждый из которых должен быть немного меньше шарика из теста.
7. Тесто формировать руками немного выровнять, выложить шарик из фарша и края теста вытащить над фаршем и сверху хорошо закрепить края, разровнять.
8. Посредине сделать небольшое отверстие.
9. Выложить на противень хачапури, смазать желтком и отправить в разогретую духовку при 250 градусах на 10-14 минут.
10. Смазать горячие хачапури сливочным маслом и подавать с аджикой.
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