Хачапури – традиционный грузинский вид выпечки, который готовится с сыром. Однако существует и много других вариантов начинки. Самой популярной, конечно, является начинка с мясом, которая придает изделию сочность и интересный вкус.

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Фудблогер с ником valerikiry в Instagram рассказала, какой вид хачапури она любит больше всего. Оказалось, что это выпечка с телятиной. Она также показала, как правильно приготовить такую начинку и тесто, чтобы точно понравилось всем.

Ингредиенты для теста

Мука – 500 гр

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 6 гр

Молоко – 150 мл

Вода – 150 мл

Ингредиенты для начинки

Фарш телятина – 300 гр

Фарш свинина – 300 гр

Лук – ½ шт

Чеснок – 1 зуб

Соль – 1 ч.л.

Перец черный – ½ ч.л.

Ингредиенты для смазки

Яйца – 1 шт

Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1.Соединить молоко, воду, дрожжи, сахар, соль, перемешать и оставить на 5 минут.

2. Добавить сметану, масло, перемешать и ввести просеянную муку.

3. Перемешать лопаткой, затем продолжить руками. Тесто будет липнуть в руки, поэтому лучше руки смазать растительным маслом.

4. Оставить тесто на 40 мин до увеличения вдвое.

5. Тесто разделить на 5 равных частей (~160 гр каждая) и свернуть в шарики.

6. Фарш так же разделить на шарики (125 гр каждый примерно), каждый из которых должен быть немного меньше шарика из теста.

7. Тесто формировать руками немного выровнять, выложить шарик из фарша и края теста вытащить над фаршем и сверху хорошо закрепить края, разровнять.

8. Посредине сделать небольшое отверстие.

9. Выложить на противень хачапури, смазать желтком и отправить в разогретую духовку при 250 градусах на 10-14 минут.

10. Смазать горячие хачапури сливочным маслом и подавать с аджикой.

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