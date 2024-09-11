Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

Вкусное хачапури с творогом можно приготовить прямо на сковороде. Вам даже не понадобится масло – только сухая жареная емкость. А эластичное тесто вкусно сделать на кефире.

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Идея приготовления хачапури за 15 минут опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Можно взять любой любимый сыр, который хорошо натирается и плавится.

Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • мука – 420 г
  • разрыхлитель теста – 10 г

Ингредиенты для начинки:

  • сыр – 300 г
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

1. К теплому кефиру добавить яйцо, соль, сахар, растительное масло и все перемешать,

2. К муке добавить разрыхлитель и всыпать в жидкую массу.

3. Замешать тесто.

Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

4. Для начинки в сыр добавить яйцо.

5. Перемешать и сформировать четыре шарика.

Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

6. Тесто тоже разделить на 4 части.

7. Каждую из частей раскатать, выложить начинку и скрепить края к середине, раскатать еще раз скалкой.

Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

8. Жарить на сухой сковороде до золотистости.

9. Смазать сливочным маслом.

Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто

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