Хачапури с сыром без заморочки за 15 минут: на чем сделать простое тесто
Вкусное хачапури с творогом можно приготовить прямо на сковороде. Вам даже не понадобится масло – только сухая жареная емкость. А эластичное тесто вкусно сделать на кефире.
Идея приготовления хачапури за 15 минут опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Можно взять любой любимый сыр, который хорошо натирается и плавится.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл.
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- масло – 3 ст.л.
- мука – 420 г
- разрыхлитель теста – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- сыр – 300 г
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавить яйцо, соль, сахар, растительное масло и все перемешать,
2. К муке добавить разрыхлитель и всыпать в жидкую массу.
3. Замешать тесто.
4. Для начинки в сыр добавить яйцо.
5. Перемешать и сформировать четыре шарика.
6. Тесто тоже разделить на 4 части.
7. Каждую из частей раскатать, выложить начинку и скрепить края к середине, раскатать еще раз скалкой.
8. Жарить на сухой сковороде до золотистости.
9. Смазать сливочным маслом.
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