Хачапури за 15 минут: идеальный вариант для завтрака или перекуса.
Хачапури – это традиционный грузинский вид выпечки, чаще всего готовящийся с сырной начинкой. Для приготовления хачапури по аутентичному рецепту нужно потратить достаточно много времени. Но, к счастью, существует много альтернативных вариантов, благодаря которым в считанные минуты хачапури можно приготовить дома.
Одним из таких рецептов в Instagram поделился звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво. По его словам, это идеальный вариант завтрака или перекуса, на приготовление которого придется выделить всего 15 минут.
Ингредиенты для теста
- Кефир – 250 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 350 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Сыр – 300 гр
- Яйцо – 1 шт
Способ приготовления
1. Смешать все ингредиенты теста и замесить.
2. Сыр натереть, добавить яйцо, перемешать.
3. Тесто раскатать, положить начинку, завернуть. Лишнее тесто убрать.
4. Жарить на сухой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
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