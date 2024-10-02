Хачапури – это традиционный грузинский вид выпечки, чаще всего готовящийся с сырной начинкой. Для приготовления хачапури по аутентичному рецепту нужно потратить достаточно много времени. Но, к счастью, существует много альтернативных вариантов, благодаря которым в считанные минуты хачапури можно приготовить дома.

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Одним из таких рецептов в Instagram поделился звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво. По его словам, это идеальный вариант завтрака или перекуса, на приготовление которого придется выделить всего 15 минут.

Ингредиенты для теста

Кефир – 250 мл

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Мука – 350 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Сыр – 300 гр

Яйцо – 1 шт

Способ приготовления

1. Смешать все ингредиенты теста и замесить.

2. Сыр натереть, добавить яйцо, перемешать.

3. Тесто раскатать, положить начинку, завернуть. Лишнее тесто убрать.

4. Жарить на сухой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

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