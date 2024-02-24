Настоящее грузинское хачапури вы сможете приготовить в домашних условиях. Сыр внутри будет тянуться, тесто получится очень мягким и нежным. А сделать его нужно на греческом йогурте.

Идея приготовления хачапури в духовке за 25 минут опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Добавьте много сыра.

Ингредиенты:

2 яйца

сыр – 150 г

4 ст.л. – греческого йогурта

4 ст.л. – мука

соль – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок, травы по желанию

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Способ приготовления:

1. Соединить яйца, греческий йогурт, соль, специи, творог.

2. Все перемешать.

3. Добавить муку, разрыхлитель.

4. Снова перемешать.

5. Выпекать в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

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