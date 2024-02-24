Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

Настоящее грузинское хачапури вы сможете приготовить в домашних условиях. Сыр внутри будет тянуться, тесто получится очень мягким и нежным. А сделать его нужно на греческом йогурте.

Идея приготовления хачапури в духовке за 25 минут опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Добавьте много сыра.

Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • сыр – 150 г
  • 4 ст.л. – греческого йогурта
  • 4 ст.л. – мука
  • соль – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сушеный чеснок, травы по желанию
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Способ приготовления:

Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

1. Соединить яйца, греческий йогурт, соль, специи, творог.

2. Все перемешать.

Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

3. Добавить муку, разрыхлитель.

Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

4. Снова перемешать.

5. Выпекать в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто

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