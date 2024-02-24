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Хачапури за 25 минут в духовке: на чем приготовить пышное тесто
Настоящее грузинское хачапури вы сможете приготовить в домашних условиях. Сыр внутри будет тянуться, тесто получится очень мягким и нежным. А сделать его нужно на греческом йогурте.
Идея приготовления хачапури в духовке за 25 минут опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- сыр – 150 г
- 4 ст.л. – греческого йогурта
- 4 ст.л. – мука
- соль – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок, травы по желанию
Способ приготовления:
1. Соединить яйца, греческий йогурт, соль, специи, творог.
2. Все перемешать.
3. Добавить муку, разрыхлитель.
4. Снова перемешать.
5. Выпекать в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
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