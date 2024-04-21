Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут
Для приготовления хека по этому рецепту не понадобятся ни дорогие ингредиенты, ни много времени. Поэтому его нужно держать на вооружении и использовать, когда отсутствует желание готовить.
Таким рецептом поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. В Instagram она рассказала, как нужно готовить морковно-луковую подушку, чтобы она отлично соединилась с хеком.
Ингредиенты
- Хек – 1 кг
- Морковь – 2 шт
- Лук – 2 шт
Ингредиенты для маринада
- Сметана – 100 гр
- Горчица в зернах – 50 гр
- Соевый соус – 50 мл
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Специи к рыбе
Способ приготовления
1. Лук чистим и нарезаем половинками колец.
2. Морковь натираем на большой терке.
3. Обжариваем морковь с луком на сковороде с маслом и выкладываем в противень для запекания.
4. Смешиваем все ингредиенты маринада в отдельной емкости. Лук, входящий в его состав, предварительно натираем на терке или измельчаем блендером.
5. Рыбу нарезаем на порционные куски и заливаем маринадом. Оставляем мариноваться на несколько часов, но лучше на ночь.
6. Выкладываем промаринованную рыбу на овощи и выливаем остатки маринада.
7. Накрываем пергаментом, смоченным в воде и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 200 градусах.
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