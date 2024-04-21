Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
45
Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут

Для приготовления хека по этому рецепту не понадобятся ни дорогие ингредиенты, ни много времени. Поэтому его нужно держать на вооружении и использовать, когда отсутствует желание готовить.

Таким рецептом поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. В Instagram она рассказала, как нужно готовить морковно-луковую подушку, чтобы она отлично соединилась с хеком.

Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут

Ингредиенты

  • Хек – 1 кг
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 2 шт

Ингредиенты для маринада

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  • Сметана – 100 гр
  • Горчица в зернах – 50 гр
  • Соевый соус – 50 мл
  • Лук – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Копченая паприка
  • Специи к рыбе

Способ приготовления

1. Лук чистим и нарезаем половинками колец.

2. Морковь натираем на большой терке.

3. Обжариваем морковь с луком на сковороде с маслом и выкладываем в противень для запекания.

Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут

4. Смешиваем все ингредиенты маринада в отдельной емкости. Лук, входящий в его состав, предварительно натираем на терке или измельчаем блендером.

Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут

5. Рыбу нарезаем на порционные куски и заливаем маринадом. Оставляем мариноваться на несколько часов, но лучше на ночь.

6. Выкладываем промаринованную рыбу на овощи и выливаем остатки маринада.

Хек на морковно-луковой подушке: вкусный ужин за несколько минут

7. Накрываем пергаментом, смоченным в воде и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 200 градусах.

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