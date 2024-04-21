Для приготовления хека по этому рецепту не понадобятся ни дорогие ингредиенты, ни много времени. Поэтому его нужно держать на вооружении и использовать, когда отсутствует желание готовить.

Таким рецептом поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. В Instagram она рассказала, как нужно готовить морковно-луковую подушку, чтобы она отлично соединилась с хеком.

Ингредиенты

Хек – 1 кг

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Ингредиенты для маринада

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Сметана – 100 гр

Горчица в зернах – 50 гр

Соевый соус – 50 мл

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Копченая паприка

Специи к рыбе

Способ приготовления

1. Лук чистим и нарезаем половинками колец.

2. Морковь натираем на большой терке.

3. Обжариваем морковь с луком на сковороде с маслом и выкладываем в противень для запекания.

4. Смешиваем все ингредиенты маринада в отдельной емкости. Лук, входящий в его состав, предварительно натираем на терке или измельчаем блендером.

5. Рыбу нарезаем на порционные куски и заливаем маринадом. Оставляем мариноваться на несколько часов, но лучше на ночь.

6. Выкладываем промаринованную рыбу на овощи и выливаем остатки маринада.

7. Накрываем пергаментом, смоченным в воде и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 200 градусах.

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