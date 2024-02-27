Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно запекать, жарить, готовить под маринадом и с овощами. Чтобы рыба не была жесткой, ее нужно готовить под крышкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с соусом, которая будет очень сочной.

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Ингредиенты:

хек – 1,5 кг (11 шт.)

соус сацебели – 485 г

соль – 1 ч. л.

масло – 180 мл

уксус, винный – 100 мл, если обычный – 80 мл

сахар – 160 г

кипяченая вода – 250 мл

мука для обжарки рыбы

лук – 4-6 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите (чешую, плавники, спинку, животик и обязательно снять черную внутри пленку, чтобы не горчила), нарежьте на средние куски.

2️. Лук нарежьте полукольцами, можно брать больше 4-6 шт., лук будет маринованный в соусе.

3️. Для соуса к рыбе смешайте: воду кипяченую, соль, сахар, уксус, масло, соус сацебели, и перебейте все хорошо блендером до однородной консистенции.

4️. Кусочки рыбы обваляйте в муке, выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжарьте полностью до готовности.

5️. В кастрюлю выложите: 1 слой – лук, 2 слой – рыба, снова лук, рыба и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху залейте соусом, закройте крышкой и переложите в холодильник, чтобы рыба хорошо промариновалась с луком.

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