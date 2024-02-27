Хек в соусе для полезного и вкусного ужина: рыба будет очень сочной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Хек в соусе для полезного и вкусного ужина: рыба будет очень сочной

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно запекать, жарить, готовить под маринадом и с овощами. Чтобы рыба не была жесткой, ее нужно готовить под крышкой. 

Как вкусно приготовить хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с соусом, которая будет очень сочной. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • хек – 1,5 кг (11 шт.)
  • соус сацебели – 485 г
  • соль – 1 ч. л.
  • масло – 180 мл
  • уксус, винный – 100 мл, если обычный – 80 мл
  • сахар – 160 г
  • кипяченая вода – 250 мл
  • мука для обжарки рыбы
  • лук – 4-6 шт.

Способ приготовления: 

1. Рыбу очистите (чешую, плавники, спинку, животик и обязательно снять черную внутри пленку, чтобы не горчила), нарежьте на средние куски. 

Рыба для блюда

2️. Лук нарежьте полукольцами, можно брать больше 4-6 шт., лук будет маринованный в соусе. 

Как вкусно приготовить рыбу

3️. Для соуса к рыбе смешайте: воду кипяченую, соль, сахар, уксус, масло, соус сацебели, и перебейте все хорошо блендером до однородной консистенции.

Соус для рыбы

4️. Кусочки рыбы обваляйте в муке, выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжарьте полностью до готовности.

Жареная рыба

5️. В кастрюлю выложите: 1 слой – лук, 2 слой – рыба, снова лук, рыба и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху залейте соусом, закройте крышкой и переложите в холодильник, чтобы рыба хорошо промариновалась с луком. 

Готовая рыба в соусе

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