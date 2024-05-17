Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю и лучше в запеченном виде. Стоит отметить, что летом к выбору свежей рыбы и сельди нужно отнестись с большой внимательностью, потому что при высоких температурах и неправильном хранении она станет очень опасной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с овощами, томатным соусом и специями.

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Ингредиенты:

рыбное филе – 500 г

морковь – 2 шт.

репчатый лук – 3 шт.

растительное масло

лавровый лист

черный перец горошком

ароматный перец

кориандр

копченая или сладкая паприка

соль, черный молотый перец

Для соуса:

итальянские помидоры в собственном соке без кожуры

чеснок – 2,3 зуб.

соль – 1,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

черный молотый перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соус: все измельчите погружным блендером.

2. Филе рыбы нарежьте на кусочки, посолите, поперчите, добавьте кориандр. Кусочки рыбы обваляйте в муке и слегка поджарьте на сковороде с обеих сторон. Переложите рыбу в форму для запекания.

3. Лук и морковь нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости, добавьте стакан (250 мл) соуса и жарьте еще несколько минут. Далее выложите овощи на рыбу, влейте 150 мл. воды, если готовите постное блюдо, если нет – тогда куриного бульона.

4. Запекайте рыбу с овощами в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.

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