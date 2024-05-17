Хек в томатном соусе: рецепт блюда для ужина
Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю и лучше в запеченном виде. Стоит отметить, что летом к выбору свежей рыбы и сельди нужно отнестись с большой внимательностью, потому что при высоких температурах и неправильном хранении она станет очень опасной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с овощами, томатным соусом и специями.
Ингредиенты:
- рыбное филе – 500 г
- морковь – 2 шт.
- репчатый лук – 3 шт.
- растительное масло
- лавровый лист
- черный перец горошком
- ароматный перец
- кориандр
- копченая или сладкая паприка
- соль, черный молотый перец
Для соуса:
- итальянские помидоры в собственном соке без кожуры
- чеснок – 2,3 зуб.
- соль – 1,5 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- черный молотый перец – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Соус: все измельчите погружным блендером.
2. Филе рыбы нарежьте на кусочки, посолите, поперчите, добавьте кориандр. Кусочки рыбы обваляйте в муке и слегка поджарьте на сковороде с обеих сторон. Переложите рыбу в форму для запекания.
3. Лук и морковь нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости, добавьте стакан (250 мл) соуса и жарьте еще несколько минут. Далее выложите овощи на рыбу, влейте 150 мл. воды, если готовите постное блюдо, если нет – тогда куриного бульона.
4. Запекайте рыбу с овощами в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.
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