Хек в томатном соусе: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Хек в томатном соусе: рецепт блюда для ужина

Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю и лучше в запеченном виде. Стоит отметить, что летом к выбору свежей рыбы и сельди нужно отнестись с большой внимательностью, потому что при высоких температурах и неправильном хранении она станет очень опасной.

Сколько раз в неделю нужно есть рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с овощами, томатным соусом и специями.

Как вкусно приготовить рыбу
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Ингредиенты:

  • рыбное филе – 500 г
  • морковь – 2 шт.
  • репчатый лук – 3 шт.
  • растительное масло
  • лавровый лист
  • черный перец горошком
  • ароматный перец
  • кориандр
  • копченая или сладкая паприка
  • соль, черный молотый перец

Для соуса:

  • итальянские помидоры в собственном соке без кожуры
  • чеснок – 2,3 зуб.
  • соль – 1,5 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • черный молотый перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соус: все измельчите погружным блендером.

Соус для рыбы

2. Филе рыбы нарежьте на кусочки, посолите, поперчите, добавьте кориандр. Кусочки рыбы обваляйте в муке и слегка поджарьте на сковороде с обеих сторон. Переложите рыбу в форму для запекания.

Кляр для рыбы

3. Лук и морковь нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости, добавьте стакан (250 мл) соуса и жарьте еще несколько минут. Далее выложите овощи на рыбу, влейте 150 мл. воды, если готовите постное блюдо, если нет – тогда куриного бульона.

Лук для приготовления рыбы

4. Запекайте рыбу с овощами в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.

Очень вкусный хек в духовке

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