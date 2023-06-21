Хичины с начинкой: блюдо, которое превзойдет пирожки и чебуреки
Хичины – это оригинальные пирожки, чем-то напоминающие чебуреки. В их основе – легкое тесто на кефире без дрожжей, а также вкусная сочная начинка, чаще всего фарш или мясо.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом оригинальных пирожков с фаршем под названием хичины.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- кефир – 300 мл
- сода – 0,5 ч. л.
- соль
- фарш – 400 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К кефиру добавить соль и соду. Тщательно перемешать.
2. В глубокую миску просеять муку. Налить кефир и замесить тесто, которое не будет прилипать к рукам. Завернуть его в пленку и оставить на 30 минут.
3. Тем временем подготовить фарш, а именно добавить к нему соль и перец. Тщательно все перемешать.
4. Рабочую поверхность присыпать мукой. Готовое тесто разделить на 5 частей. В каждую часть сначала завернуть немного фарша и сформировать пирожок. Полученный пирожок тонко раскатать в круг.
5. Пожарить так называемые пирожки на сухой сковороде, а в готовом виде смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!
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