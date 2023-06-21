Хичины – это оригинальные пирожки, чем-то напоминающие чебуреки. В их основе – легкое тесто на кефире без дрожжей, а также вкусная сочная начинка, чаще всего фарш или мясо.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом оригинальных пирожков с фаршем под названием хичины.

Ингредиенты:

мука – 400 г

кефир – 300 мл

сода – 0,5 ч. л.

соль

фарш – 400 г

соль, перец

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Способ приготовления:

1. К кефиру добавить соль и соду. Тщательно перемешать.

2. В глубокую миску просеять муку. Налить кефир и замесить тесто, которое не будет прилипать к рукам. Завернуть его в пленку и оставить на 30 минут.

3. Тем временем подготовить фарш, а именно добавить к нему соль и перец. Тщательно все перемешать.

4. Рабочую поверхность присыпать мукой. Готовое тесто разделить на 5 частей. В каждую часть сначала завернуть немного фарша и сформировать пирожок. Полученный пирожок тонко раскатать в круг.

5. Пожарить так называемые пирожки на сухой сковороде, а в готовом виде смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

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