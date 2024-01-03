Как приготовить хлеб на закваске: быстрый и простой рецепт
Хлеб на закваске – это прекрасная альтернатива привычному дрожжевому. Однако далеко не каждая хозяйка решится на его приготовление, ведь это занимает слишком много времени.
А недавно в Instagram smakoluk.ua был опубликован рецепт хлеба на закваске, который готовится гораздо быстрее других подобных изделий. Таким образом, наконец-то пора пробовать приготовить это замечательное изделие и наполнить собственную кухню невероятным ароматом.
Ингредиенты на две лепешки. Опара
- Мука – 120 гр
- Закваска – 20 гр
- Вода комнатной температуры – 120 гр
Способ приготовления опары
1. Закваску достать из холодильника с вечера. Утром добавить в воду и хорошо перемешать до полного растворения.
2. Добавить муку и хорошо перемешать.
3. Не накрыть плотно крышкой и поставить в теплое место на 8-12 часов.
Ингредиенты на две лепешки. Заварка
- Кипяток – 300 гр
- Сухой солод – 60 гр
- Ржаная мука – 120 + 30 гр
Способ приготовления заварки
1. 120 г муки смешать с солодом. Залить все кипятком и перемешать.
2. Добавить еще 30 гр муки и снова перемешать.
3. Поставить в духовку, разогретую до 65 градусов на 2 часа, или использовать термос.
Ингредиенты на две лепешки. Тесто
- Опара
- Солодовая заправка – 420 гр
- Вода комнатной температуры – 330 гр
- Цельнозерновая мука – 235 гр
- Мука высшего сорта – 500 гр
- Соль – 15 гр
- Мед – 60 гр
Способ приготовления теста
1. Добавить в воду опару, соль, мед и солодовую заправку. Всё хорошо перемешать. Должна получиться не очень однородная масса.
2. Добавить муку и содержать тесто до наступления однородности.
3. Лоток с крышкой смазать растительным маслом и переложить в него тесто.
4. Переложить лоток в теплое место с температурой 22-24 градуса на 3-5 часов. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Каждый час растягивать и складывать тесто.
5. Разделить тесто на две равные части, скруглить их, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
Способ приготовления хлеба
1. Сформировать лепешки и поместить их в корзины для расстойки. Накрыть плёнкой и оставить на 1,5-2,5 часа.
2. Переложить тесто на пергамент и сделать надрезы.
3. Выпекать хлеб в предварительно разогретой до 250 градусов духовке под крышкой в течение 15 минут.
4. Опустить температуру духовки до 210 градусов, снять с теста крышку и выпекать еще 15 минут.
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