Хлеб на закваске – это прекрасная альтернатива привычному дрожжевому. Однако далеко не каждая хозяйка решится на его приготовление, ведь это занимает слишком много времени.

А недавно в Instagram smakoluk.ua был опубликован рецепт хлеба на закваске, который готовится гораздо быстрее других подобных изделий. Таким образом, наконец-то пора пробовать приготовить это замечательное изделие и наполнить собственную кухню невероятным ароматом.

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Ингредиенты на две лепешки. Опара

Мука – 120 гр

Закваска – 20 гр

Вода комнатной температуры – 120 гр

Способ приготовления опары

1. Закваску достать из холодильника с вечера. Утром добавить в воду и хорошо перемешать до полного растворения.

2. Добавить муку и хорошо перемешать.

3. Не накрыть плотно крышкой и поставить в теплое место на 8-12 часов.

Ингредиенты на две лепешки. Заварка

Кипяток – 300 гр

Сухой солод – 60 гр

Ржаная мука – 120 + 30 гр

Способ приготовления заварки

1. 120 г муки смешать с солодом. Залить все кипятком и перемешать.

2. Добавить еще 30 гр муки и снова перемешать.

3. Поставить в духовку, разогретую до 65 градусов на 2 часа, или использовать термос.

Ингредиенты на две лепешки. Тесто

Опара

Солодовая заправка – 420 гр

Вода комнатной температуры – 330 гр

Цельнозерновая мука – 235 гр

Мука высшего сорта – 500 гр

Соль – 15 гр

Мед – 60 гр

Способ приготовления теста

1. Добавить в воду опару, соль, мед и солодовую заправку. Всё хорошо перемешать. Должна получиться не очень однородная масса.

2. Добавить муку и содержать тесто до наступления однородности.

3. Лоток с крышкой смазать растительным маслом и переложить в него тесто.

4. Переложить лоток в теплое место с температурой 22-24 градуса на 3-5 часов. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Каждый час растягивать и складывать тесто.

5. Разделить тесто на две равные части, скруглить их, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

Способ приготовления хлеба

1. Сформировать лепешки и поместить их в корзины для расстойки. Накрыть плёнкой и оставить на 1,5-2,5 часа.

2. Переложить тесто на пергамент и сделать надрезы.

3. Выпекать хлеб в предварительно разогретой до 250 градусов духовке под крышкой в течение 15 минут.

4. Опустить температуру духовки до 210 градусов, снять с теста крышку и выпекать еще 15 минут.

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