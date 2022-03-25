Если у вас нет возможности работать с дрожжевым тестом и выпекать хлеб, существует более простая альтернатива, которую смогут приготовить все, а именно – вкусные хлебцы. Они готовятся на воде, без дрожжей и выпечки.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных хлебцов на йогурте, которые готовятся без дрожжей и выпечки.

Ингредиенты на 4 коржа:

мука – 250 г

соль – 1/2 ч. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

растительный йогурт – 150 мл

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Способ приготовления:

1. Смешать поочередно все ингредиенты.

2. Замесить эластичное тесто, сформировать большой шар и оставить на 30 минут.

3. Разделить шар на 4 части, каждый раскатать в тонкий пласт.

4. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лепешку и жарить ее по 1, 5 минуты с каждой стороны.

5. Готовые лепешки как вариант можно намазать гуакамоле, а сверху выложить запеченные овощи, консервированную кукурузу и черри.

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