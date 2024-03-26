Хрустящий хворост – это настоящий вкус детства. Изделия из теста нужно пожарить в растительном масле – они получаются золотистыми и сладкими, если посыпать сверху пудрой. Но чтобы тесто не впитывало масло и не размякло – нужно воспользоваться следующей технологией приготовления.

Секретами приготовления хрустящего и нежирного хвороста поделилась фудблогерка Альбина с ником albik.food в Instagram. Очень важно правильно раскатать тесто.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сметана – 10 г

сахар – 15 г

вода – 10 г

gopiлка – 20 г

мука – 160 -180 г

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Секреты приготовления хрустящего хвороста:

1. Тесто нужно раскатывать очень тонко.

2. Перед тем посыпать поверхность мукой.

3. Нарезать можно прямо на полоски и делать надрез – так гораздо быстрее, но смотрится не так эффектно.

4. Не обжаривайте до золотистого цвета, ведь после того, как они остынут, станут жесткими (поджаривайте до бежевого цвета).

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