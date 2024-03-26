Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

Хрустящий хворост – это настоящий вкус детства. Изделия из теста нужно пожарить в растительном масле – они получаются золотистыми и сладкими, если посыпать сверху пудрой. Но чтобы тесто не впитывало масло и не размякло – нужно воспользоваться следующей технологией приготовления.

Секретами приготовления хрустящего и нежирного хвороста поделилась фудблогерка Альбина с ником albik.food в Instagram. Очень важно правильно раскатать тесто.

Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 10 г
  • сахар – 15 г
  • вода – 10 г
  • gopiлка – 20 г
  • мука – 160 -180 г
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Секреты приготовления хрустящего хвороста:

Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

1. Тесто нужно раскатывать очень тонко.

Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

2. Перед тем посыпать поверхность мукой.

Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

3. Нарезать можно прямо на полоски и делать надрез – так гораздо быстрее, но смотрится не так эффектно.

4. Не обжаривайте до золотистого цвета, ведь после того, как они остынут, станут жесткими (поджаривайте до бежевого цвета).

Хмыз получится хрустящим и нежирным: делимся простыми секретами приготовления

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