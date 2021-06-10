Чому кожен має знати свій рівень холестерину?

Холестерин необхідний для нормальної роботи людського організму,і ми звикли ділити його на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене.

Для нашого організму важливий — баланс. Бо без холестерину ми також не можемо існувати.

Він необхідний для вироблення:

вітаміну D;

кортизолу;

естрогену;

тестостерону;

відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи;

Частою причиною підвищеного холестерину являється саме незбалансоване харчування.Тому люди, які страждають від ожиріння, цукрового діабету, гіпертонії, хвороб нирок, печінки зазвичай мають підвщений холестирин.

Але, також не виключенням є :

алкоголь;

частий стрес;

куріння;

Найпершим кроком до зниження холестерину, це звісно дієта, яка передбачає, відмову від транс-жирів,(писали у попередньому пості),та надавати перевагу рибі і складним вуглеводам.

Боротися з підвищеним рівнем холестерину можна за допомогою таких продуктів, як:

Баклажани

Багаті калієм, настільки необхідним для роботи серця і регулювання водного обміну в організмі.

Шпинат

Містить лютеїн, здатний очищати стінки судин від холестеринових бляшок, знижуючи тим самим ризик серцево-судинних захворювань;

Буряк столовий

Цей овоч незвичайно важливий для людей з підвищеним рівнем холестерину, оскільки буряк пов’язує холестерин прямо в кишковому тракті, в результаті його вміст у крові знижується.

Стручковий перець

Завдяки вмісту в ньому рутину і великій кількості вітаміну С, він зміцнює стінки судин, робить їх менш проникними і знижує кількість поганого холестерину в організмі людини;

Авокадо

Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.

Горіхи

Практично всі види горіхів блокують всмоктування поганого холестерину

Риба

Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато жирних кислот омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.

Бережіть своє здоров‘я,навіть якщо ви почуваєтесь добре — ви маєте регулярно контролювати рівень холестерину, (рекомендовано кожні 4 роки)

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