Холодец, как стекло, из свинины: готовится в мультиварке
Почти на каждый семейный праздник в Украине всегда готовят холодец. Он обязательно должен быть наваристым и прозрачным, без лишнего жира. С этой задачей поможет справиться мультиварка.
Идея приготовления прозрачного студня из свинины в мультиварке опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Не забудьте о специях – они придают особого вкуса.
Способ приготовления прозрачного холодца:
1. Брить порезать на кусочки.
2. Замочить в воде на 3-4 часа.
3. Хорошо промыть, сложить в кастрюлю.
4. Довести до кипения, прокипятить 5 минут и выключить.
5. Затем хорошо промыть в холодной воде, сложить в чашу мультиварки.
6. Добавить лавровые листья, очистив одну луковицу или две, перец горошек черный и ароматный.
7. Посолить, закрыть крышкой и включить в режим "холодец".
8. Когда истечет время – дополнительно включить мультиварку на 15-20 минут, чтобы все хорошо проварилось.
9. Оставить для охлаждения до теплого состояния.
10. Добавить чеснок потертый, разделить.
11. Выложить в тарелки мясо, бульон.
12. Процедить и залить мясо.
13. Поставить в холодильник.
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