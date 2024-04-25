Почти на каждый семейный праздник в Украине всегда готовят холодец. Он обязательно должен быть наваристым и прозрачным, без лишнего жира. С этой задачей поможет справиться мультиварка.

Идея приготовления прозрачного студня из свинины в мультиварке опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Не забудьте о специях – они придают особого вкуса.

Способ приготовления прозрачного холодца:

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1. Брить порезать на кусочки.

2. Замочить в воде на 3-4 часа.

3. Хорошо промыть, сложить в кастрюлю.

4. Довести до кипения, прокипятить 5 минут и выключить.

5. Затем хорошо промыть в холодной воде, сложить в чашу мультиварки.

6. Добавить лавровые листья, очистив одну луковицу или две, перец горошек черный и ароматный.

7. Посолить, закрыть крышкой и включить в режим "холодец".

8. Когда истечет время – дополнительно включить мультиварку на 15-20 минут, чтобы все хорошо проварилось.

9. Оставить для охлаждения до теплого состояния.

10. Добавить чеснок потертый, разделить.

11. Выложить в тарелки мясо, бульон.

12. Процедить и залить мясо.

13. Поставить в холодильник.

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