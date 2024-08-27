Таратор – это болгарский национальный суп, который всегда подается холодным. Это первое блюдо готовится очень легко и быстро, ведь не нужно ничего варить или жарить. Кроме того, он очень вкусный и освежающий, что так необходимо летом.

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Как правильно приготовить таратор, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Еще одной особенностью этого блюда является его цена. В результате таратор получается не только вкусным, но довольно бюджетным.

Ингредиенты

Огурцы – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Грецкие орехи – 2 шт

Греческий йогурт – 300 гр

Вода – 200 мл

Льняное масло

Семена подсолнечника

Укроп

Соль

Способ приготовления

1. Укроп мелко нарезаем, огурцы очищаем от кожуры и нарезаем тоненькой соломкой, орехи измельчаем.

2. Смешиваем в глубокой миске укроп, огурцы, орехи, добавляем выжатый чеснок, солим, поливаем льняным маслом и перемешиваем.

3. В отдельной миске разводим йогурт с водой (до консистенции кефира), заливаем этой жидкостью наш таратор и посыпаем сверху семенами подсолнечника.

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