Холодный суп таратор: что это и как его приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Холодный суп таратор: что это и как его приготовить

Таратор – это болгарский национальный суп, который всегда подается холодным. Это первое блюдо готовится очень легко и быстро, ведь не нужно ничего варить или жарить. Кроме того, он очень вкусный и освежающий, что так необходимо летом.

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Как правильно приготовить таратор, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Еще одной особенностью этого блюда является его цена. В результате таратор получается не только вкусным, но довольно бюджетным.

Холодный суп таратор: что это и как его приготовить

Ингредиенты

  • Огурцы – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Грецкие орехи – 2 шт
  • Греческий йогурт – 300 гр
  • Вода – 200 мл
  • Льняное масло
  • Семена подсолнечника
  • Укроп
  • Соль

Способ приготовления

1. Укроп мелко нарезаем, огурцы очищаем от кожуры и нарезаем тоненькой соломкой, орехи измельчаем.

Холодный суп таратор: что это и как его приготовить

2. Смешиваем в глубокой миске укроп, огурцы, орехи, добавляем выжатый чеснок, солим, поливаем льняным маслом и перемешиваем.

Холодный суп таратор: что это и как его приготовить

3. В отдельной миске разводим йогурт с водой (до консистенции кефира), заливаем этой жидкостью наш таратор и посыпаем сверху семенами подсолнечника.

Холодный суп таратор: что это и как его приготовить

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