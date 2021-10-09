Хотите быть здоровыми – беритесь за яйца
Хотите быть здоровыми – беритесь за яйца. (О холестерине, яйцефобии, здоровом мозге, молодом теле и прочем).
8 октября – Всемирный день яйца.
Яйца – один из самых любимых продуктов питания, они имеют свою историю: их делали виновными почти во всех смертных грехах, запрещали, клеймили, потом реабилитировали.
Ученые исследовали яйца вдоль и поперек, и обнаружили, что они усваиваются почти на 100%, так же, как материнское молоко.
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В ЧОМУ ЦІННІСТЬ ЯЙЦЯ?
В його біохімічному складі: вмісті і співвідношенні амінокислот, жирів, мінералів та вітамінів.
За оптимальний склад амінокислот дієтологи називають яйце золотим стандартом білка.
БІЛОК. Майже весь складається із #альбуміну, який швидко засвоюється і миттєво включається в роботу, оскільки виконує роль транспортера важливих молекул.
#Лізоцим є ферментом яєчного білку, який має бактерицидні властивості і здатний розчиняти оболонки бактеріальних клітин.
ЖОВТОК.Багатий на:
#Фосфоліпіди і #лецитин, які є основним компонентом мембран клітинних структур. Від вмісту фосфоліпідів залежить проникність клітинних оболонок, засвоєння жирів. та захист від ожиріння печінки.
Нестача фосфоліпідів в раціоні призводить до накопичення жиру в печінці, до її ожиріння, а потім і до цирозу.
Добова потреба у фосфатидах здорової дорослої людини становить 5-10 г.
Холестерин.
Є попередником стероїдних гормонів: жіночих статевих гормонів прогестерону, естрадіолу і чоловічого статевого гормону тестостерону.
Нормальний вміст холестерину в крові становить 2,8-5,2 ммоль/л. Підвищення його рівня спричинює атеросклероз, ускладненими наслідками якого є інфаркти, інсульти.
Нестача холестерину в крові викликає ураження наднирників, розростання щитовидної залози. Явна нестача холестерину виявляється у випадку цирозу, інфекційному гепатиті та інших захворюваннях печінки.
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Близько 80% холестерину утворюється в організмі у печінці та інших органах з насичених жирних кислот. Решта 20% надходить з їжею. Але відповідними дослідженнями встановлено чіткий зв’язок – чим більше холестерину надходить з їжею, тим меншу його кількість синтезує печінка й навпаки.
АЛЕ.
Я вживаю яйця курей вільного вигулу. Не те, що примислові якісь не такі, просто тому, що шкодую курей з птахоферм.
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