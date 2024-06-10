Хрустящая галета к чаю с сочными персиками: как приготовить эффектный сезонный десерт
В летнее время вместо калорийных запеканок и пирогов можно приготовить галету. Тесто для нее получается очень хрустящим и золотистым. А для начинки идеально подходят сочные персики.
Идея приготовления хрустящей персиковой галеты опубликована на странице фудблогера Юлии Танкаевой (cheesewithtulips) в Instagram. Выпечка получается в меру сладкой.
Ингредиенты для теста:
- мука – 115 г
- сахар – 7 г
- соль – 3 г
- сливочное масло – 113 г
- закваска на пике (100%) – 115 г
- холодная вода (из холодильника) – 37 г
Ингредиенты для начинки:
- персики – 5-6 шт.
- лимонный сок – 20 г
- сахар – 50 г
- кукурузный крахмал – 5 г
- соль – 3 г
- веточка тимьяна
- ванильный сахар – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. В большой миске смешать вместе муку, сахар и соль.
2. Сливочное масло нарезать небольшими кубиками.
3. Добавить масло и слегка перемешать.
4. С помощью кондитерского блендера или пальцами измельчить масло в крошку.
5. Добавить закваску и холодную воду.
6. Перемешайте лопаткой до полного соединения.
7. Тесто должно соединиться, но если оно все еще очень сухое – добавить еще воды по 1 столовой ложке по необходимости.
8. Выложить тесто на чистую рабочую поверхность.
9. Собрать и осторожно разомкнуть его в форме шарика.
10. Плотно завернуть шарик в пластиковую пленку и поставить в холодильник на 2 часа (или ночью).
11. Для начинки в большой миске смешать персики, лимонный сок, сахар, кукурузный крахмал и соль.
12. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить противень пергаментной бумагой.
13. Развернуть тесто и положить его на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность. Используя скалку, раскатать тесто в круглую форму примерно 25 сантиметров в диаметре.
14. Переложить на застеленный противень.
15. Добавить начинку в центр корочки, оставив 5 сантиметров бортик вокруг. Затем завернуть бортик теста вверх над начинкой, несколькими накладками друг на друга, проходя вокруг галеты.
16. Поставить в холодильник на 30 мин.
17. В маленькой миске взбить вместе желток и каплю сливок.
18. Вынуть галету из холодильника и смазать ее яйцом и сливками.
19. Посыпать сахаром корочку и поверх фруктов.
20. Выпекать 40 минут или пока сок не закипит и корочка не станет золотисто-коричневой.
21. Дать остыть в течение 25-30 минут и подавать теплую галету с шариком мороженого.
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