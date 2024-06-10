В летнее время вместо калорийных запеканок и пирогов можно приготовить галету. Тесто для нее получается очень хрустящим и золотистым. А для начинки идеально подходят сочные персики.

Идея приготовления хрустящей персиковой галеты опубликована на странице фудблогера Юлии Танкаевой (cheesewithtulips) в Instagram. Выпечка получается в меру сладкой.

Ингредиенты для теста:

мука – 115 г

сахар – 7 г

соль – 3 г

сливочное масло – 113 г

закваска на пике (100%) – 115 г

холодная вода (из холодильника) – 37 г

Ингредиенты для начинки:

персики – 5-6 шт.

лимонный сок – 20 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 5 г

соль – 3 г

веточка тимьяна

ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. В большой миске смешать вместе муку, сахар и соль.

2. Сливочное масло нарезать небольшими кубиками.

3. Добавить масло и слегка перемешать.

4. С помощью кондитерского блендера или пальцами измельчить масло в крошку.

5. Добавить закваску и холодную воду.

6. Перемешайте лопаткой до полного соединения.

7. Тесто должно соединиться, но если оно все еще очень сухое – добавить еще воды по 1 столовой ложке по необходимости.

8. Выложить тесто на чистую рабочую поверхность.

9. Собрать и осторожно разомкнуть его в форме шарика.

10. Плотно завернуть шарик в пластиковую пленку и поставить в холодильник на 2 часа (или ночью).

11. Для начинки в большой миске смешать персики, лимонный сок, сахар, кукурузный крахмал и соль.

12. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить противень пергаментной бумагой.

13. Развернуть тесто и положить его на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность. Используя скалку, раскатать тесто в круглую форму примерно 25 сантиметров в диаметре.

14. Переложить на застеленный противень.

15. Добавить начинку в центр корочки, оставив 5 сантиметров бортик вокруг. Затем завернуть бортик теста вверх над начинкой, несколькими накладками друг на друга, проходя вокруг галеты.

16. Поставить в холодильник на 30 мин.

17. В маленькой миске взбить вместе желток и каплю сливок.

18. Вынуть галету из холодильника и смазать ее яйцом и сливками.

19. Посыпать сахаром корочку и поверх фруктов.

20. Выпекать 40 минут или пока сок не закипит и корочка не станет золотисто-коричневой.

21. Дать остыть в течение 25-30 минут и подавать теплую галету с шариком мороженого.

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