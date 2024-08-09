Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто
Галета – это очень вкусный и простой в приготовлении вид выпечки. Для того чтобы ее приготовить, стоит только потратить время на замешивание теста, добавить начинку и выпекать в духовке. Но иногда в результате у вас получается пересушенное тесто, больше похожее на печенье, и галета начинает рассыпаться.
Чтобы этого не случалось, следует правильно подобрать рецепт теста. Только в таком случае ваши старания не будут напрасны, а галета получится идеальной. Как правильно приготовить тесто, а также какая начинка прекрасно подходит к галете, в Facebook рассказала фудблогер Людмила Паламарчук.
Ингредиенты для теста
- Кисломолочный творог – 300 гр
- Яйца – 2 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 горсти
- Сода – ½ ч.л.
- Мука – сколько возьмет
Ингредиенты для начинки
- Сливы
- Яблоки
- Крахмал кукурузный
- Сахар – 2 горсти
Способ приготовления теста
1. Все ингредиенты теста смешиваем в глубокой емкости.
2. Замешиваем тесто, но сильно не забиваем его мукой.
3. Раскатываем тесто так, чтобы края вылезли за коврик.
Способ приготовления начинки
1. Яблоки и сливы освобождаем от всего лишнего.
2. Нарезаем на наиболее удобные куски.
3. Смешиваем начинку с кукурузным крахмалом и сахаром.
Способ приготовления галеты
1. Выкладываем начинку на раскатанное тесто.
2. Формируем галету
3. Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
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