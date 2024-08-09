Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
75
Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто

Галета – это очень вкусный и простой в приготовлении вид выпечки. Для того чтобы ее приготовить, стоит только потратить время на замешивание теста, добавить начинку и выпекать в духовке. Но иногда в результате у вас получается пересушенное тесто, больше похожее на печенье, и галета начинает рассыпаться.

Видео дня

Чтобы этого не случалось, следует правильно подобрать рецепт теста. Только в таком случае ваши старания не будут напрасны, а галета получится идеальной. Как правильно приготовить тесто, а также какая начинка прекрасно подходит к галете, в Facebook рассказала фудблогер Людмила Паламарчук.

Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто

Ингредиенты для теста

  • Кисломолочный творог – 300 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 2 горсти
  • Сода – ½ ч.л.
  • Мука – сколько возьмет

Ингредиенты для начинки

  • Сливы
  • Яблоки
  • Крахмал кукурузный
  • Сахар – 2 горсти

Способ приготовления теста

Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто

1. Все ингредиенты теста смешиваем в глубокой емкости.

2. Замешиваем тесто, но сильно не забиваем его мукой.

3. Раскатываем тесто так, чтобы края вылезли за коврик.

Способ приготовления начинки

Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто

1. Яблоки и сливы освобождаем от всего лишнего.

2. Нарезаем на наиболее удобные куски.

3. Смешиваем начинку с кукурузным крахмалом и сахаром.

Способ приготовления галеты

Хрустящая галета со сливами и яблоками: как приготовить удачное тесто

1. Выкладываем начинку на раскатанное тесто.

2. Формируем галету

3. Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты галет:

Рецептызавтрак за 10 минут

Сейчас мы готовим

Все рецепты