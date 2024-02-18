Хрустящая и полезная квашеная капуста по рецепту бабушки: будет готова через три дня
Квашеная капуста – это незаменимое блюдо в холодное время года. Его можно употреблять самостоятельно, а также создавать разнообразные начинки, горячие блюда и даже супы.
Поэтому важно иметь на вооружении действительно качественный рецепт квашеной капусты. Именно им в своем Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич.
Ингредиенты
- Капуста – 1 кг
- Соль – 2 гр
- Морковь – 80 гр
Способ приготовления
1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду. Туда же натираем морковь. Капусту следует выбирать свежую и упругую.
2. Посыпаем капусту солью и начинаем ее разминать. Этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока капуста не начнет выделять сок. Если этого не произойдет, придется готовить рассол.
3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком.
4. Накладываем немного капусты и очень хорошо утрамбовываем.
5. Накладываем еще один слой и так пока банка не будет полной. Важно утрамбовывать капусту таким образом, чтобы она была полностью погружена в собственный сок.
6. Банк ставим в глубокую емкость на случай, если сок начнет вытекать.
7. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки.
8. Несколько раз в день протыкаем капусту деревянной палочкой, чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.
9. После 3 суток капусту можно пробовать. Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник. Жидкость не сливаем.
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