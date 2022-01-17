Пряная квашеная капуста с мясом: как приготовить необычное блюдо

Квашеная капуста особенно актуальная именно в зимний период. Овощ сохраняет большое количество витаминов и питательных веществ, которые очень нужны организму во время авитаминоза, из-за своего особенного процесса обработки. Такую капусту следует употреблять в самостоятельном виде, добавлять в первые блюда и совмещать с мясом. Она очень хорошо сохраняется и долго остается хрустящей.

Идея от sashkogainal. Опубликована на странице Instagram.

Ингредиенты:

капуста

морковь

Ингредиенты для маринада:

вода – 5 л

сахар – 2-4 стакана

соль – 1 стакан

уксус 70% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, смешать с измельченной морковью. Можно добавить семена укропа, корень хрена или тмин, отжать и плотно утрамбовать в банки.

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2. Воду с солью и сахаром довести до кипения, чуть-чуть охладить и влить уксус, затем охладить до комнатной температуры.

2. Залить капусту, закрутить металлическими крышками.

3. На месяц поставить банки в прохладное место.

Для удобства лучше пользоваться кухонным комбайном – таким образом вся капуста нарежется равномерно. Каждый день нужно прокалывать ее деревянной палочкой или ножом, для выхода пузырьков, которые образуются в процессе брожения. Морковь можно натереть или нарезать тонкой соломкой. Маринад должен покрывать овощную смесь.

Вариант приготовления квашеной капусты с мясом. Опубликовано на странице sashkogainal в Instagram.

Ингредиенты:

квашеная капуста – 500 г

говядина – 300 г

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 50 г

приправы и специи

Способ приготовления:

1. В кастрюльку добавить каплю растительного масла, положить капусту.

2. Поперчить, добавить тмин и лаврушку. Тушить с добавлением воды.

3. В это время в другую кастрюльку положить масло, разогреть и обжарить мясо.

4. Готовить несколько минут, добавить лук и чеснок. Влить воду. Тушить мясо до готовности.

5. Овощ должен не пережариться и остаться хрустящим.

6. Капусту и мясо соединить вместе и немного протушить.

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