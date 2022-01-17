Пряная квашеная капуста с мясом: как приготовить необычное блюдо
Квашеная капуста особенно актуальная именно в зимний период. Овощ сохраняет большое количество витаминов и питательных веществ, которые очень нужны организму во время авитаминоза, из-за своего особенного процесса обработки. Такую капусту следует употреблять в самостоятельном виде, добавлять в первые блюда и совмещать с мясом. Она очень хорошо сохраняется и долго остается хрустящей.
Идея от sashkogainal. Опубликована на странице Instagram.
Ингредиенты:
капуста
морковь
Ингредиенты для маринада:
вода – 5 л
сахар – 2-4 стакана
соль – 1 стакан
уксус 70% – 50 мл
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, смешать с измельченной морковью. Можно добавить семена укропа, корень хрена или тмин, отжать и плотно утрамбовать в банки.
2. Воду с солью и сахаром довести до кипения, чуть-чуть охладить и влить уксус, затем охладить до комнатной температуры.
2. Залить капусту, закрутить металлическими крышками.
3. На месяц поставить банки в прохладное место.
Для удобства лучше пользоваться кухонным комбайном – таким образом вся капуста нарежется равномерно. Каждый день нужно прокалывать ее деревянной палочкой или ножом, для выхода пузырьков, которые образуются в процессе брожения. Морковь можно натереть или нарезать тонкой соломкой. Маринад должен покрывать овощную смесь.
Вариант приготовления квашеной капусты с мясом. Опубликовано на странице sashkogainal в Instagram.
Ингредиенты:
квашеная капуста – 500 г
говядина – 300 г
лук – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
сливочное масло – 50 г
приправы и специи
Способ приготовления:
1. В кастрюльку добавить каплю растительного масла, положить капусту.
2. Поперчить, добавить тмин и лаврушку. Тушить с добавлением воды.
3. В это время в другую кастрюльку положить масло, разогреть и обжарить мясо.
4. Готовить несколько минут, добавить лук и чеснок. Влить воду. Тушить мясо до готовности.
5. Овощ должен не пережариться и остаться хрустящим.
6. Капусту и мясо соединить вместе и немного протушить.
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