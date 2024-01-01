Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад
Маринованная капуста – это отличная альтернатива разнообразным салатам. Но для того, чтобы овощ был хрустящим и сочным – нужно сделать правильный маринад. Он максимально простой и бюджетный.
Идея приготовления хрустящей консервированной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (smachno_prosto_dostupno) в Instagram. Нарезать нужно на достаточно широкие кусочки.
Ингредиенты:
- вода – 2.5 л
- томатный соус – 500 мл
- соль – 4 ст. л.
- уксус 9% – 300 мл
- сахар – 400 г
- лавровый лист
- перец горошком
- лук
Способ приготовления:
1. На дно банки выложить несколько кусочков лука.
2. Плотно положить нарезанную большими кусочками капусту.
3. Добавить перец горошком и лавровые листья.
4. Для маринада на 6 литровых банок в воду добавить сколько и сахар.
5. Влить уксус.
6. Положить томатный соус.
7. Когда маринад закипит – наполнить им банки.
8. Прикрыть крышками и стерилизовать с момента закипания молодую капусту 20 минут, а позднюю – 30-35 минут.
9. Затем вынуть, плотно закрутить крышки и оставить охлаждаться.
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