Маринованная капуста – это отличная альтернатива разнообразным салатам. Но для того, чтобы овощ был хрустящим и сочным – нужно сделать правильный маринад. Он максимально простой и бюджетный.

Идея приготовления хрустящей консервированной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (smachno_prosto_dostupno) в Instagram. Нарезать нужно на достаточно широкие кусочки.

Ингредиенты:

вода – 2.5 л

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томатный соус – 500 мл

соль – 4 ст. л.

уксус 9% – 300 мл

сахар – 400 г

лавровый лист

перец горошком

лук

Способ приготовления:

1. На дно банки выложить несколько кусочков лука.

2. Плотно положить нарезанную большими кусочками капусту.

3. Добавить перец горошком и лавровые листья.

4. Для маринада на 6 литровых банок в воду добавить сколько и сахар.

5. Влить уксус.

6. Положить томатный соус.

7. Когда маринад закипит – наполнить им банки.

8. Прикрыть крышками и стерилизовать с момента закипания молодую капусту 20 минут, а позднюю – 30-35 минут.

9. Затем вынуть, плотно закрутить крышки и оставить охлаждаться.

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