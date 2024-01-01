Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

Маринованная капуста – это отличная альтернатива разнообразным салатам. Но для того, чтобы овощ был хрустящим и сочным – нужно сделать правильный маринад. Он максимально простой и бюджетный.

Идея приготовления хрустящей консервированной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (smachno_prosto_dostupno) в Instagram. Нарезать нужно на достаточно широкие кусочки.

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

Ингредиенты:

  • вода – 2.5 л
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  • томатный соус – 500 мл
  • соль – 4 ст. л.
  • уксус 9% – 300 мл
  • сахар – 400 г
  • лавровый лист
  • перец горошком
  • лук

Способ приготовления:

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

1. На дно банки выложить несколько кусочков лука.

2. Плотно положить нарезанную большими кусочками капусту.

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

3. Добавить перец горошком и лавровые листья.

4. Для маринада на 6 литровых банок в воду добавить сколько и сахар.

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

5. Влить уксус.

6. Положить томатный соус.

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

7. Когда маринад закипит – наполнить им банки.

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

8. Прикрыть крышками и стерилизовать с момента закипания молодую капусту 20 минут, а позднюю – 30-35 минут.

9. Затем вынуть, плотно закрутить крышки и оставить охлаждаться.

Хрустящая консервированная капуста на зиму: из чего сделать маринад

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