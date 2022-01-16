Хрустящая квашеная капуста по-новому за 3 дня: рецепт Ольги Матвей

Квашеная капуста – одно из самых вкусных и полезных зимних блюд. Готовить ее умеет практически каждая хозяйка, ведь все, что нужно сделать – правильно нарезать овощ, добавить специи и самое важное – правильно ее настаивать.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты в собственном соку, которую вы очень быстро и просто приготовите, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

белокочанная капуста – 2 кг

морковь – 2 шт.

соль – 50 г

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и разрежьте капусту пополам.

2. Мелко нашинкуйте ее и оставьте на доске.

3. Морковь помойте, натрите на терке и добавьте к капусте, хорошо перемешайте, добавьте соль, сахар.

4. Переложите ее в емкость, хорошо отожмите руками, чтобы пустила сок.

5. После обязательно накройте капусту тарелкой и поставьте на нее еще одну тарелку или доску, еще можно сверху банку с водой.

6. Кастрюлю с капустой переставьте в глубокую миску, чтобы туда выходил сок, который будет вытекать в процессе.

7. Оставьте готовую капусту при комнатной температуре на 3 дня.

8. Обязательно каждый день перемешивайте ее деревянной ложкой, чтобы из нее вышел лишний воздух.

9. Спустя 3 дня капусту можно смело есть.

Хранить можно в прохладном месте или в холодильнике.

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