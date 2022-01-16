Хрустящая квашеная капуста по-новому за 3 дня: рецепт Ольги Матвей
Квашеная капуста – одно из самых вкусных и полезных зимних блюд. Готовить ее умеет практически каждая хозяйка, ведь все, что нужно сделать – правильно нарезать овощ, добавить специи и самое важное – правильно ее настаивать.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты в собственном соку, которую вы очень быстро и просто приготовите, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
белокочанная капуста – 2 кг
морковь – 2 шт.
соль – 50 г
сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и разрежьте капусту пополам.
2. Мелко нашинкуйте ее и оставьте на доске.
3. Морковь помойте, натрите на терке и добавьте к капусте, хорошо перемешайте, добавьте соль, сахар.
4. Переложите ее в емкость, хорошо отожмите руками, чтобы пустила сок.
5. После обязательно накройте капусту тарелкой и поставьте на нее еще одну тарелку или доску, еще можно сверху банку с водой.
6. Кастрюлю с капустой переставьте в глубокую миску, чтобы туда выходил сок, который будет вытекать в процессе.
7. Оставьте готовую капусту при комнатной температуре на 3 дня.
8. Обязательно каждый день перемешивайте ее деревянной ложкой, чтобы из нее вышел лишний воздух.
9. Спустя 3 дня капусту можно смело есть.
Хранить можно в прохладном месте или в холодильнике.
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