Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
606
Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

Мини-пицу очень удобно брать с собой на перекус на работу или давать ребенку в школу. Главное сделать пышное и эластичное тесто. И его основными компонентами являются дрожжи и молоко. Начинку можно выбрать любую.

Идея приготовления простых мини-пиц с любимой начинкой опубликована на странице фудблогера Дианы Дроняк (di_droniak) в Instagram. Сверху выпечка получается очень хрустящей.

Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

Ингредиенты:

  • 120 мл теплого молока
  • 120 мл теплой воды
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  • 1 ст.л. сахара
  • 12 грамм сухих дрожжей
  • 75 мл масла
  • пол чайной ложки соли
  • 370 грамм муки

Способ приготовления:

Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

1. Замешиваем тесто.

Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

2. Ставим в теплое место на 40 минут.

3. Формируем маленькие круги.

Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

4. Кладем любимую начинку.

Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка

5. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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