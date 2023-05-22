Мини-пицу очень удобно брать с собой на перекус на работу или давать ребенку в школу. Главное сделать пышное и эластичное тесто. И его основными компонентами являются дрожжи и молоко. Начинку можно выбрать любую.

Идея приготовления простых мини-пиц с любимой начинкой опубликована на странице фудблогера Дианы Дроняк (di_droniak) в Instagram. Сверху выпечка получается очень хрустящей.

Ингредиенты:

120 мл теплого молока

120 мл теплой воды

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1 ст.л. сахара

12 грамм сухих дрожжей

75 мл масла

пол чайной ложки соли

370 грамм муки

Способ приготовления:

1. Замешиваем тесто.

2. Ставим в теплое место на 40 минут.

3. Формируем маленькие круги.

4. Кладем любимую начинку.

5. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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