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Хрустящая мини-пицца на дрожжах на перекус: подойдет любая начинка
Мини-пицу очень удобно брать с собой на перекус на работу или давать ребенку в школу. Главное сделать пышное и эластичное тесто. И его основными компонентами являются дрожжи и молоко. Начинку можно выбрать любую.
Идея приготовления простых мини-пиц с любимой начинкой опубликована на странице фудблогера Дианы Дроняк (di_droniak) в Instagram. Сверху выпечка получается очень хрустящей.
Ингредиенты:
- 120 мл теплого молока
- 120 мл теплой воды
- 1 ст.л. сахара
- 12 грамм сухих дрожжей
- 75 мл масла
- пол чайной ложки соли
- 370 грамм муки
Способ приготовления:
1. Замешиваем тесто.
2. Ставим в теплое место на 40 минут.
3. Формируем маленькие круги.
4. Кладем любимую начинку.
5. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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