Галета – это изысканный десерт, который вы сможете приготовить к чаю за считанные минуты. Тесто простое, не требует длительного вымешивания и после выпекания получается очень хрустящим и золотистым. Идеально сочетается с сочной начинкой.

Идея приготовления хрустящей песочной галеты с грушей опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Обязательно добавьте в конце мед и орехи.

Ингредиенты:

мука – 200 г

сахар – 1 ст.л. (по вкусу)

сливочное масло – 100 г

соль – 1/4 ч.л.

холодная вода – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

груша – 2 шт.

сахар

мед и орешки – по желанию

Способ приготовления:

1. Сливочное холодное масло перетереть с мукой в крошку.

2. Добавить сахар, соль, холодную воду и вымешивать несколько минут тесто.

3. Переложить в холодильник на 30 минут или в морозильную камеру на 7-10 минут.

4. Грушу нарезать ломтиками.

5. Пергамент присыпать мукой, выложить тесто, раскатать скалкой.

6. Посыпать сахаром (количество сахара по желанию).

7. Выложить грушу и снова посыпать сахаром.

8. Бортики подвернуть, смазать желтком.

9. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.

10. Готовую галету лучше есть охлажденной. Полить медом и посыпать орешками.

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