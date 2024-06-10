Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
78
Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

Галета – это изысканный десерт, который вы сможете приготовить к чаю за считанные минуты. Тесто простое, не требует длительного вымешивания и после выпекания получается очень хрустящим и золотистым. Идеально сочетается с сочной начинкой.

Идея приготовления хрустящей песочной галеты с грушей опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Обязательно добавьте в конце мед и орехи.

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • сахар – 1 ст.л. (по вкусу)
  • сливочное масло – 100 г
  • соль – 1/4 ч.л.
  • холодная вода – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • груша – 2 шт.
  • сахар
  • мед и орешки – по желанию

Способ приготовления:

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

1. Сливочное холодное масло перетереть с мукой в крошку.

2. Добавить сахар, соль, холодную воду и вымешивать несколько минут тесто.

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

3. Переложить в холодильник на 30 минут или в морозильную камеру на 7-10 минут.

4. Грушу нарезать ломтиками.

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

5. Пергамент присыпать мукой, выложить тесто, раскатать скалкой.

6. Посыпать сахаром (количество сахара по желанию).

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

7. Выложить грушу и снова посыпать сахаром.

8. Бортики подвернуть, смазать желтком.

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

9. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.

10. Готовую галету лучше есть охлажденной. Полить медом и посыпать орешками.

Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты