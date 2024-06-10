Хрустящая песочная галета с грушей к чаю: вариант элементарного десерта для всей семьи
Галета – это изысканный десерт, который вы сможете приготовить к чаю за считанные минуты. Тесто простое, не требует длительного вымешивания и после выпекания получается очень хрустящим и золотистым. Идеально сочетается с сочной начинкой.
Идея приготовления хрустящей песочной галеты с грушей опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Обязательно добавьте в конце мед и орехи.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- сахар – 1 ст.л. (по вкусу)
- сливочное масло – 100 г
- соль – 1/4 ч.л.
- холодная вода – 3-4 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- груша – 2 шт.
- сахар
- мед и орешки – по желанию
Способ приготовления:
1. Сливочное холодное масло перетереть с мукой в крошку.
2. Добавить сахар, соль, холодную воду и вымешивать несколько минут тесто.
3. Переложить в холодильник на 30 минут или в морозильную камеру на 7-10 минут.
4. Грушу нарезать ломтиками.
5. Пергамент присыпать мукой, выложить тесто, раскатать скалкой.
6. Посыпать сахаром (количество сахара по желанию).
7. Выложить грушу и снова посыпать сахаром.
8. Бортики подвернуть, смазать желтком.
9. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут.
10. Готовую галету лучше есть охлажденной. Полить медом и посыпать орешками.
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