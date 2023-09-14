Пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также из лаваша, слоеного теста и овощного, для которого идеально подойдет картофель, кабачок и морковь. Для начинки можно использовать любой сыр, морепродукты, мясо, колбасу, овощи.

Кулинар Владлена поделилась в Instagram рецептом вкусной картофельной пиццы, которая готовится без грамма муки.

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Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.

твердый сыр – 100-200 г

шампиньоны – 2-3 шт.

томатная паста –1 ст. л.

морская соль и перец – по вкусу

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Картошку натрите на терке и отожмите сок, чтобы он была без влаги. Добавьте соль, перец и оливковое масло, перемешайте.

2. Выложите картофель на разогретую сковороду и разровняйте, накройте крышкой и готовьте 5-10 минут на среднем огне. После переверните и жарьте в другой стороны.

3. Выложите сверху томатную пасту и распределите, далее присыпьте тертым твердым сыром и сверху выложите порезанные слайсами грибы. Накройте крышкой и готовьте еще 5-10 минут.

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