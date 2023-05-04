Для этой пиццы не нужно раскатывать и выпекать тесто. Вы приготовите ее всего за 5 минут, потому что в овсонове обычный хлеб. Блюдо готовится в микроволновке, получается сытным и хрустящим.

Идея приготовления элементарной пиццы на сковороде за 5 минут опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Такое блюдо – это отличный вариант быстрого перекуса.

Ингредиенты для основания:

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хлеб

яйца – 1 шт

молоко – 200 мл

соль

Ингредиенты для начинки:

томатный соус

майонез

колбаса

помидор

сыр

Способ приготовления:

1. Нарезаем хлеб кубиками.

2. Выкладываем в форму.

3. В тарелку разбиваем 1 яйцо.

4. Добавляем молоко и перемешиваем.

5. Выливаем массу на хлеб.

6. Разравниваем ложкой.

7. Отправляем в микроволновку на 1-2 минуты.

8. Смазать сверху соусом.

9. Выложить начинку.

10. Отправить снова в микроволновку на 1-2 минуты.

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