Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

Для этой пиццы не нужно раскатывать и выпекать тесто. Вы приготовите ее всего за 5 минут, потому что в овсонове обычный хлеб. Блюдо готовится в микроволновке, получается сытным и хрустящим.

Идея приготовления элементарной пиццы на сковороде за 5 минут опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Такое блюдо – это отличный вариант быстрого перекуса.

Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

Ингредиенты для основания:

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  • хлеб
  • яйца – 1 шт
  • молоко – 200 мл
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • томатный соус
  • майонез
  • колбаса
  • помидор
  • сыр

Способ приготовления:

Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

1. Нарезаем хлеб кубиками.

2. Выкладываем в форму.

Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

3. В тарелку разбиваем 1 яйцо.

4. Добавляем молоко и перемешиваем.

Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

5. Выливаем массу на хлеб.

6. Разравниваем ложкой.

Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

7. Отправляем в микроволновку на 1-2 минуты.

8. Смазать сверху соусом.

Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу

9. Выложить начинку.

10. Отправить снова в микроволновку на 1-2 минуты.

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