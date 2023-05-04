Хрустящая пицца в микроволновке за 5 минут: из чего сделать основу
Для этой пиццы не нужно раскатывать и выпекать тесто. Вы приготовите ее всего за 5 минут, потому что в овсонове обычный хлеб. Блюдо готовится в микроволновке, получается сытным и хрустящим.
Идея приготовления элементарной пиццы на сковороде за 5 минут опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Такое блюдо – это отличный вариант быстрого перекуса.
Ингредиенты для основания:
- хлеб
- яйца – 1 шт
- молоко – 200 мл
- соль
Ингредиенты для начинки:
- томатный соус
- майонез
- колбаса
- помидор
- сыр
Способ приготовления:
1. Нарезаем хлеб кубиками.
2. Выкладываем в форму.
3. В тарелку разбиваем 1 яйцо.
4. Добавляем молоко и перемешиваем.
5. Выливаем массу на хлеб.
6. Разравниваем ложкой.
7. Отправляем в микроволновку на 1-2 минуты.
8. Смазать сверху соусом.
9. Выложить начинку.
10. Отправить снова в микроволновку на 1-2 минуты.
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