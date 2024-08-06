Хрустящая томатная галета вместо пиццы: готовится элементарно
Галету можно приготовить не только с клубникой и персиками, но и помидорами. Такое блюдо делается гораздо проще классической пиццы. Тесто выходит хрустящим и прекрасно сочетается с сочной начинкой.
Идея приготовления галеты с томатами опубликована на странице фудблогера с ником ask edith в Instagram. Для теста понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты для основания:
- мука – 160 г
- соль – 1 г
- сливочное масло 82% – 80 г
- крем-сыр – 80 г
Ингредиенты для начинки:
- свежие томаты
- кунжут
- кедровые орешки
- крем-сыр для основания
Способ приготовления:
1. Муку соединить с солью и растереть в мелкую крошку вместе с охлажденным сливочным маслом.
2. Добавить крем-сыр и замесить тесто.
3. Отправить в холодильник на 20 минут.
4. Томаты нарезать слайсами.
5. Тесто раскатать, сверху размазать крем-сыр.
6. Выложить томаты, завернуть вокруг бортики и смазать молоком.
7. Посыпать кунжутом и орешками и выпекать при 180 градусах 30 минут.
8. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить моцареллу и свежий базилик.
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