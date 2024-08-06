Галету можно приготовить не только с клубникой и персиками, но и помидорами. Такое блюдо делается гораздо проще классической пиццы. Тесто выходит хрустящим и прекрасно сочетается с сочной начинкой.

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Идея приготовления галеты с томатами опубликована на странице фудблогера с ником ask edith в Instagram. Для теста понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты для основания:

мука – 160 г

соль – 1 г

сливочное масло 82% – 80 г

крем-сыр – 80 г

Ингредиенты для начинки:

свежие томаты

кунжут

кедровые орешки

крем-сыр для основания

Способ приготовления:

1. Муку соединить с солью и растереть в мелкую крошку вместе с охлажденным сливочным маслом.

2. Добавить крем-сыр и замесить тесто.

3. Отправить в холодильник на 20 минут.

4. Томаты нарезать слайсами.

5. Тесто раскатать, сверху размазать крем-сыр.

6. Выложить томаты, завернуть вокруг бортики и смазать молоком.

7. Посыпать кунжутом и орешками и выпекать при 180 градусах 30 минут.

8. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить моцареллу и свежий базилик.

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