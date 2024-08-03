Хрустящая творожная галета с персиками к чаю: обязательно приготовьте десерт этим летом
Идеальный летний десерт с фруктами – это галета. С хрустящим творожным тестом прекрасно сочетаются сочные персики или нектарины. В составе нет дрожжей, поэтому печка получается достаточно лёгкой.
Идея приготовления хрустящей сырной галеты с персиками опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200 г
- сливочное масло – 80 г
- сахар – 1 ст.л. сахара
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- желтки – 2 шт.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- щепотка соли
- персики или нектарины – 600-700 г
- кукурузный крахмал – 1 ст.л. + 1 ст.л. сахара
- кисломолочный творог – 200 г
- сахарная пудра – 1-2 ст.л.
- молоко с сахаром (для смазки)
- миндальные хлопья
- выпекать 30-35 минут при температуре 170 градусов.
Способ приготовления:
1. В сыр (200 г) добавить сливочное масло, столовую ложку сахара и 10 г ванильного сахара.
2. Перемешать с помощью блендера.
3. Затем добавить 2 желтка и также объединить с творожной массой.
4. Всыпать 150 г муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли.
5. Замешать тесто.
6. Завернуть в пакет и поставить в холодильник на 15-20 минут.
7. Персики или нектарины разрезать пополам и нарезать.
8. Переложить в миску и добавить столовую ложку кукурузного крахмала и по желанию столовую ложку сахара.
9. Тесто выложить на пергамент, посыпать мукой и раскатать.
10. Выложить половину персиков и разровнять.
11. Кисломолочный творог взбить блендером и добавить сахарную пудру. Или можно брать крем творог – так будет вкуснее.
12. Перемешать и выложить на персики. Затем выложить оставшуюся часть.
13. Заворачиваем края галеты.
14. Смазать их молоком с сахаром. Посыпать миндальными хлопьями.
15. Поставить выпекать в разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут.
16. Охлажденную галету посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: