Идеальный летний десерт с фруктами – это галета. С хрустящим творожным тестом прекрасно сочетаются сочные персики или нектарины. В составе нет дрожжей, поэтому печка получается достаточно лёгкой.

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Идея приготовления хрустящей сырной галеты с персиками опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

сливочное масло – 80 г

сахар – 1 ст.л. сахара

ванильный сахар – 1 ч.л.

желтки – 2 шт.

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

щепотка соли

персики или нектарины – 600-700 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л. + 1 ст.л. сахара

кисломолочный творог – 200 г

сахарная пудра – 1-2 ст.л.

молоко с сахаром (для смазки)

миндальные хлопья

выпекать 30-35 минут при температуре 170 градусов.

Способ приготовления:

1. В сыр (200 г) добавить сливочное масло, столовую ложку сахара и 10 г ванильного сахара.

2. Перемешать с помощью блендера.

3. Затем добавить 2 желтка и также объединить с творожной массой.

4. Всыпать 150 г муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли.

5. Замешать тесто.

6. Завернуть в пакет и поставить в холодильник на 15-20 минут.

7. Персики или нектарины разрезать пополам и нарезать.

8. Переложить в миску и добавить столовую ложку кукурузного крахмала и по желанию столовую ложку сахара.

9. Тесто выложить на пергамент, посыпать мукой и раскатать.

10. Выложить половину персиков и разровнять.

11. Кисломолочный творог взбить блендером и добавить сахарную пудру. Или можно брать крем творог – так будет вкуснее.

12. Перемешать и выложить на персики. Затем выложить оставшуюся часть.

13. Заворачиваем края галеты.

14. Смазать их молоком с сахаром. Посыпать миндальными хлопьями.

15. Поставить выпекать в разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут.

16. Охлажденную галету посыпать сахарной пудрой.

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