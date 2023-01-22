Хрустящее кокосовое печенье за 20 минут: простой рецепт без муки и масла
Если вы хотите приготовить что-нибудь к чаю, чтобы было быстро и с минимум ингредиентов, то такое кокосовое печенье – это идеальный для этого вариант. Оно получается очень хрустящее, нежное, тает во рту, а главное – готовится всего из трех ингредиентов.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом хрустящего кокосового печенья, в составе которого нет муки и сливочного масла.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- кокосовая стружка – 150 г
- сахар – 100 г
- соль
Способ приготовления:
1. Белки отделить от желтков (желтки не понадобятся). К белкам добавить щепотку соли и, добавляя сахар, взбить миксером в пышную пену.
2. К полученной массе добавить стружку, перемешать.
3. Ложкой выложить массу на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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