Хрустящее овсяное печенье – любимая домашняя выпечка. Ведь оно готовится из доступных ингредиентов и его можно дополнить разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами, яблоками и корицей. Получается очень хрустящим и ароматным.

В одном из блогов о правильном питании (pp_body11) в Instagram был опубликован рецепт хрустящего овсяного печенья без сахара, муки и масла.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

протеин (его по желанию можно добавить как подсластитель)

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мед – 1 ст. л.

крахмал – 50 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

корица – 1 ч. л.

овсяные хлопья – 200 г

орехи

Способ приготовления:

1. Поочередно смешать все ингредиенты до густой однородной массы. Готовое тесто оставить на 20-30 минут, чтобы овсянка разбухла.

2. После этого нужно сформировать печенье и выложить на противень.

3. По желанию посыпать орехами.

4. Выпекать при температуре 180 °С 20-25 минут.

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