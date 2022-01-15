Хрустящее овсяное печенье без яиц и муки: понадобится всего три ингредиента
Овсяное печенье – один из самых любимых видов домашнего печенья. Причинами является простота и быстрота приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Как приготовить овсяное печенье из 3-х ингредиентов, рассказала фудблогер Анна Соболь. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 180 г
финики – 200 г
сливочное масло – 50 г
разрыхлитель – по желанию
специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Замочить финики на 3-4 часа в холодной воде или на 15 минут в горячей воде.
2. Овсяные хлопья смолоть.
3. К овсянке добавить 1 ч. л. разрыхлителя и любимые специи по желанию.
4. Масло растопить и налить в смесь. Перемешать.
5. Финики очистить от кожуры и косточек. Перемолоть их в блендере до однородности. Добавить к овсянке и замесить однородное тесто. Если тесто рассыпается – добавить несколько ложек воды.
6. Сформировать печенье.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить хрустящее овсяное печенье с шоколадом.