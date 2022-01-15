Хрустящее овсяное печенье без яиц и муки: понадобится всего три ингредиента

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Хрустящее овсяное печенье без яиц и муки: понадобится всего три ингредиента

Овсяное печенье – один из самых любимых видов домашнего печенья. Причинами является простота и быстрота приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Как приготовить овсяное печенье из 3-х ингредиентов, рассказала фудблогер Анна Соболь. Опубликовано в Instagram.

Овсяное печенье с финиками

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 180 г

  • финики – 200 г

  • сливочное масло – 50 г

  • разрыхлитель – по желанию

  • специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Замочить финики на 3-4 часа в холодной воде или на 15 минут в горячей воде.

Финики для печенья
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2. Овсяные хлопья смолоть.

3. К овсянке добавить 1 ч. л. разрыхлителя и любимые специи по желанию.

4. Масло растопить и налить в смесь. Перемешать.

Овсяные хлопья для печенья

5. Финики очистить от кожуры и косточек. Перемолоть их в блендере до однородности. Добавить к овсянке и замесить однородное тесто. Если тесто рассыпается – добавить несколько ложек воды.

6. Сформировать печенье.

Приготовление овсяного печенья

7. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить хрустящее овсяное печенье с шоколадом.

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