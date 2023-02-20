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Хрустящее овсяное печенье: рецепт без сахара, муки и масла
Хрустящее овсяное печенье – любимая домашняя выпечка. Ведь оно готовится из доступных ингредиентов и его можно дополнить разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами, яблоками и корицей. Получается очень хрустящим и ароматным.
В одном из блогов о правильном питании (pp_body11) в Instagram был опубликован рецепт хрустящего овсяного печенья без сахара, муки и масла.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- протеин (его по желанию можно добавить как подсластитель)
- мед – 1 ст. л.
- крахмал – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- корица – 1 ч. л.
- овсяные хлопья – 200 г
- орехи
Способ приготовления:
1. Поочередно смешать все ингредиенты до густой однородной массы. Готовое тесто оставить на 20-30 минут, чтобы овсянка разбухла.
2. После этого нужно сформировать печенье и выложить на противень.
3. По желанию посыпать орехами.
4. Выпекать при температуре 180 °С 20-25 минут.
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