Хрустящее овсяное печенье: рецепт без сахара, муки и масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящее овсяное печенье: рецепт без сахара, муки и масла

Хрустящее овсяное печенье – любимая домашняя выпечка. Ведь оно готовится из доступных ингредиентов и его можно дополнить разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами, яблоками и корицей. Получается очень хрустящим и ароматным.

В одном из блогов о правильном питании (pp_body11) в Instagram был опубликован рецепт хрустящего овсяного печенья без сахара, муки и масла.

Рецепт овсяного печенья с орехами

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • протеин (его по желанию можно добавить как подсластитель)
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  • мед – 1 ст. л.
  • крахмал – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • овсяные хлопья – 200 г
  • орехи
Домашнее овсяное печенье на скорую руку

Способ приготовления:

1. Поочередно смешать все ингредиенты до густой однородной массы. Готовое тесто оставить на 20-30 минут, чтобы овсянка разбухла.

2. После этого нужно сформировать печенье и выложить на противень.

Овсяное печенье без сахара, муки и масла

3. По желанию посыпать орехами.

4. Выпекать при температуре 180 °С 20-25 минут.

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