Печенье "Гусиные лапки" – это очень простая, быстрая и хрустящая выпечка. Традиционно оно готовится из простейшего творожного теста. Для декора используют сахарную панировку.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом творожного печенья "Гусиные лапки".

Ингредиенты:

творог – 350 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

ванильный сахар – 10 г

соль

масло сливочное – 150 г

Видео дня

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.

2. Добавить творог (его по желанию можно перетереть через сито) и масло. Замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и положить на 1 час в холодильник.

3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Сложить печенье так: обвалять кружочек из одной стороны в сахаре, сложить наполовину, погрузить в сахар, сложить наполовину, снова обвалять в сахаре.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

⠀