Домашнее печенье – лучшее безопасное угощение к чаю. Тесто, чаще всего используется для приготовления печенья песочное. Очень вкусно будет из овсяной муки, а также с кунжутом.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего кунжутного печенья, которое готовится элементарно.

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Ингредиенты:

кунжут – 150 г

мак – 2 ст. л.

сахар – 50-60 г

яйца – 1 шт.

мука – 70 г

сливочное масло – 50 г

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Кунжут слегка обжарьте на сковороде.Мак залейте кипятком, дай постоять и откиньте на сито.

2. Мягкое масло сбейте с сахаром, добавь яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель, соль и снова взбейте.

3. Добавьте кунжут и мак, перемешайте. Готовое тесто поставьте на 1-2 часа, чтобы легче было сформировать печенье или воспользуйся 2 чайными ложками.

4. Выпекайте печенье в духовке при 170-180 С примерно 15 минут.

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