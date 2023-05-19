Хрустящее печенье с кунжутом, которое можно есть детям: рецепт полезного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт печенья

Домашнее печенье – лучшее безопасное угощение к чаю. Тесто, чаще всего используется для приготовления печенья песочное. Очень вкусно будет из овсяной муки, а также с кунжутом.

Домашнее печенье

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего кунжутного печенья, которое готовится элементарно.

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • кунжут – 150 г
  • мак – 2 ст. л.
  • сахар – 50-60 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 70 г
  • сливочное масло – 50 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Кунжут слегка обжарьте на сковороде.Мак залейте кипятком, дай постоять и откиньте на сито.

Как правильно готовить вкусное печенье

2. Мягкое масло сбейте с сахаром, добавь яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель, соль и снова взбейте.

Готовое тесто для приготовления печенья

3. Добавьте кунжут и мак, перемешайте. Готовое тесто поставьте на 1-2 часа, чтобы легче было сформировать печенье или воспользуйся 2 чайными ложками.

Домашнее печенье

4. Выпекайте печенье в духовке при 170-180 С примерно 15 минут.

Полезное печенье с кунжутом

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