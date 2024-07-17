Хрустящее печенье с шоколадом и шариками: как приготовить, чтобы понравилось и взрослым, и детям
Хрустящее печенье с шоколадом внутри и шариками снаружи – это необыкновенно вкусный десерт, имеющий необычный вид. Благодаря этому им с удовольствием будут наслаждаться как взрослые, так и дети.
Как приготовить печенье так, чтобы оно точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Она также объяснила, как сделать, чтобы шоколад внутри этого десерта оставался жидким.
Ингредиенты на 500-600 гр печенья
- Сливочное масло мягкое – 100 гр
- Сахар – 150 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 350-400 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Ваниль
- Соль – щепотка
- Шарики из готового завтрака – 200-250 гр
- Шоколад 56% - 2 плитки
Способ приготовления
1. Сначала готовим песочное тесто. Соединяем в миске мягкое сливочное масло, сахар и ваниль. Взбиваем в течение 5 минут до побелки.
2. Добавляем разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто. Обертываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
3. Тесто разделяем примерно на 30 равных частей.
4. Внутрь каждой части выкладываем кусок шоколада и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Немного прижимаем.
5. Выкладываем сверху шоколадные шарики и также прижимаем.
6. Выпекаем печенье при 180 градусах – 20 минут.
7. После полного охлаждения декорируем растопленным шоколадом.
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