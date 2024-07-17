Хрустящее печенье с шоколадом внутри и шариками снаружи – это необыкновенно вкусный десерт, имеющий необычный вид. Благодаря этому им с удовольствием будут наслаждаться как взрослые, так и дети.

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Как приготовить печенье так, чтобы оно точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Она также объяснила, как сделать, чтобы шоколад внутри этого десерта оставался жидким.

Ингредиенты на 500-600 гр печенья

Сливочное масло мягкое – 100 гр

Сахар – 150 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 350-400 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Ваниль

Соль – щепотка

Шарики из готового завтрака – 200-250 гр

Шоколад 56% - 2 плитки

Способ приготовления

1. Сначала готовим песочное тесто. Соединяем в миске мягкое сливочное масло, сахар и ваниль. Взбиваем в течение 5 минут до побелки.

2. Добавляем разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто. Обертываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Тесто разделяем примерно на 30 равных частей.

4. Внутрь каждой части выкладываем кусок шоколада и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Немного прижимаем.

5. Выкладываем сверху шоколадные шарики и также прижимаем.

6. Выпекаем печенье при 180 градусах – 20 минут.

7. После полного охлаждения декорируем растопленным шоколадом.

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