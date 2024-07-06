Вместо классического картофеля можно приготовить баклажаны фри. Именно сейчас идет сезон таких овощей, поэтому они свежие и сочные. Вам нужно только добавить пикантную заправку и все пожарить.

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Идея приготовления хрустящих баклажанов с заправкой опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Можно подавать с соусом.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

соль, перец

крахмал – 3 ст.л. с горкой

масло для жарки.

Ингредиенты для заправки:

кинза или петрушка

лук зеленый

чеснок – 1-2 зубчика

паприка – 2 ст.л.

перец сладкий – 1 шт.

соевый соус – 2-3 ст.л.

винный уксус (лимонный сок) – 1 ст.л.

масло – 4 ст.л.

кунжут – 1 ч.л.

сахар (мед) – 4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать на кусочки.

2. Положить в пакет-слайдер.

3. Добавить соль и перец.

4. Закрыть замок, тщательно смешивать и оставить на 15 минут.

5. Для заправки порезать сладкий перец на тонкие полоски.

6. Измельчить кинзу, лук и чеснок.

7. Смешать все вместе в миске со специями.

8. Накрыть пленкой.

9. Открыть замок и выжать всю жидкость из баклажанов.

10. Всыпать крахмал в пакет с баклажанами, закрыть замок и тщательно все смешать.

11. В сковороду налить растительное масло на 2-3 см. Хорошо разогреть и жарить баклажаны до золотистого цвета.

12. Выложить пергамент, чтобы убрать лишний жир.

13. Добавить заправку к баклажанам и смешать.

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