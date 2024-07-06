Хрустящие баклажаны вместо картофеля фри: как приготовить пикантную закуску
Вместо классического картофеля можно приготовить баклажаны фри. Именно сейчас идет сезон таких овощей, поэтому они свежие и сочные. Вам нужно только добавить пикантную заправку и все пожарить.
Идея приготовления хрустящих баклажанов с заправкой опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Можно подавать с соусом.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- соль, перец
- крахмал – 3 ст.л. с горкой
- масло для жарки.
Ингредиенты для заправки:
- кинза или петрушка
- лук зеленый
- чеснок – 1-2 зубчика
- паприка – 2 ст.л.
- перец сладкий – 1 шт.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- винный уксус (лимонный сок) – 1 ст.л.
- масло – 4 ст.л.
- кунжут – 1 ч.л.
- сахар (мед) – 4 ч.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать на кусочки.
2. Положить в пакет-слайдер.
3. Добавить соль и перец.
4. Закрыть замок, тщательно смешивать и оставить на 15 минут.
5. Для заправки порезать сладкий перец на тонкие полоски.
6. Измельчить кинзу, лук и чеснок.
7. Смешать все вместе в миске со специями.
8. Накрыть пленкой.
9. Открыть замок и выжать всю жидкость из баклажанов.
10. Всыпать крахмал в пакет с баклажанами, закрыть замок и тщательно все смешать.
11. В сковороду налить растительное масло на 2-3 см. Хорошо разогреть и жарить баклажаны до золотистого цвета.
12. Выложить пергамент, чтобы убрать лишний жир.
13. Добавить заправку к баклажанам и смешать.
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