Чебуреки могут быть прекрасной альтернативой пирогам, запеканкам и пиццам. Готовить их можно с мясом, овощами и сыром. Очень важно – приготовить удачное тесто.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусными чебуреками с 4 сырами.

Ингредиенты:

115 мл минеральной воды

250 г муки

1 ст. л сахара

15 г масла растительного

моцарелла 25 г

твердый сыр 25 г

сыр голубой 15 г

пармезан 5 г

Способ приготовления:

1. Смешайте воду, муку, сахар и растительное масло и замесите тесто.

2. Заверните его в пищевую пленку и оставьте. Тем временем натрите сыр.

3. Затем тесто разделите на части и раскатайте в тонкие круги.

4. Выложите смесь тертых сыров на тесто и скрепите края. Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки.

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