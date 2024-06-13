Хрустящие чебуреки "4 сыра": рецепт вкусного блюда от Эктора Хименеса-Браво
Чебуреки могут быть прекрасной альтернативой пирогам, запеканкам и пиццам. Готовить их можно с мясом, овощами и сыром. Очень важно – приготовить удачное тесто.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусными чебуреками с 4 сырами.
Ингредиенты:
- 115 мл минеральной воды
- 250 г муки
- 1 ст. л сахара
- 15 г масла растительного
- моцарелла 25 г
- твердый сыр 25 г
- сыр голубой 15 г
- пармезан 5 г
Способ приготовления:
1. Смешайте воду, муку, сахар и растительное масло и замесите тесто.
2. Заверните его в пищевую пленку и оставьте. Тем временем натрите сыр.
3. Затем тесто разделите на части и раскатайте в тонкие круги.
4. Выложите смесь тертых сыров на тесто и скрепите края. Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки.
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