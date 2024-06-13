Хрустящие чебуреки "4 сыра": рецепт вкусного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
180
Хрустящие чебуреки '4 сыра': рецепт вкусного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Чебуреки могут быть прекрасной альтернативой пирогам, запеканкам и пиццам. Готовить их можно с мясом, овощами и сыром. Очень важно – приготовить удачное тесто.

Универсальное тесто для вареников, пельменей и чебуреков

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусными чебуреками с 4 сырами.

Рецепт чебуреков

Ингредиенты:

  • 115 мл минеральной воды
  • 250 г муки
  • 1 ст. л сахара
  • 15 г масла растительного
  • моцарелла 25 г
  • твердый сыр 25 г
  • сыр голубой 15 г
  • пармезан 5 г

Способ приготовления:

1. Смешайте воду, муку, сахар и растительное масло и замесите тесто.

Приготовление теста

2. Заверните его в пищевую пленку и оставьте. Тем временем натрите сыр.

Готовое тесто

3. Затем тесто разделите на части и раскатайте в тонкие круги.

Начинка для блюда

4. Выложите смесь тертых сыров на тесто и скрепите края. Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки.

Готовые чебуреки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты