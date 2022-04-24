В то время, когда активно популяризируют правильное питание, не всегда хочется покупать магазинные чипсы с вредными добавками. В таком случае на помощь приходят домашние. Они очень вкусные, хрустящие и просто тают во рту. Приготовить их можно за считанные минуты в духовке, микроволновке или на сковороде – проще говоря удобным для вас способом.

Фудблогер Валерия (yummy_pp_lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих картофельных чипсов, которые можно приготовить в духовке и микроволновке за считанные минуты.

Ингредиенты:

картофель

соль

специи

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растительное масло

Способ приготовления:

1. Картофель порезать тонкими слайсами. Можно воспользоваться овощерезкой.

2. Выложить на тарелку или противень, застеленный пергаментом.

3. Посыпать слайсы солью и специями.

4. Слегка полить растительным маслом.

5. Готовить в микроволновке 3-5 минут или запечь в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут. Готовить, пока чипсы не станут хрустящими.

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