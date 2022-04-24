Хрустящие чипсы из картофеля за 5 минут: в духовке или микроволновке

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,0 т.
Хрустящие чипсы из картофеля за 5 минут: в духовке или микроволновке

В то время, когда активно популяризируют правильное питание, не всегда хочется покупать магазинные чипсы с вредными добавками. В таком случае на помощь приходят домашние. Они очень вкусные, хрустящие и просто тают во рту. Приготовить их можно за считанные минуты в духовке, микроволновке или на сковороде – проще говоря удобным для вас способом.

Фудблогер Валерия (yummy_pp_lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих картофельных чипсов, которые можно приготовить в духовке и микроволновке за считанные минуты.

Рецепт картофельных чипсов

Ингредиенты:

  • картофель

  • соль

  • специи

Как из картофеля приготовить чипсы
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  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Картофель порезать тонкими слайсами. Можно воспользоваться овощерезкой.

Приготовление чипсов

2. Выложить на тарелку или противень, застеленный пергаментом.

3. Посыпать слайсы солью и специями.

Специи для картофеля

4. Слегка полить растительным маслом.

5. Готовить в микроволновке 3-5 минут или запечь в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут. Готовить, пока чипсы не станут хрустящими.

Готовые картофельные чипсы

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