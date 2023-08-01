Хрустящие деруны с сыром для сытного ужина за 10 минут: делимся самым элементарным рецептом
Деруны – самое простое блюдо из картофеля. Для более оригинального вкуса в основу можно добавлять грибы, фарш, сыр. Подавать деруны лучше всего со сметаной, чесноком и зеленью.
Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом вкусных, хрустящих дерунов с сыром, которые будут очень мягкими внутри и хрустящими снаружи.
Видео дня
Ингредиенты:
- Картофель – 250 г
- Лук – 70 г
- Чеснок – 3 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сыр камамбер – 30 г (или любой другой сыр)
- Мука пшеничная – 20 г
- Соль – 5 г
- Перец черный молотый – 0,5 г
- Подсолнечное масло – 20 мл
Для подачи:
- Бекон – 30 г
- Сметана – 50 г
- Сушеный чеснок – 2 г
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель, переложите в блендер, добавьте лук, чеснок, яйца, муку, специи и перебейте до однородности.
2. Разогрейте сковороду, выложите готовую смесь ложкой, сверху выложите кусочек сыра, сверху снова картофельную смесь. Обжарьте с двух сторон.
3. Подавайте деруны со сметаной и обжаренным беконом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: