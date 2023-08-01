Хрустящие деруны с сыром для сытного ужина за 10 минут: делимся самым элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт дерунов

Деруны – самое простое блюдо из картофеля. Для более оригинального вкуса в основу можно добавлять грибы, фарш, сыр. Подавать деруны лучше всего со сметаной, чесноком и зеленью. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом вкусных, хрустящих дерунов с сыром, которые будут очень мягкими внутри и хрустящими снаружи. 

Рецепт дерунов
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Ингредиенты:

  • Картофель – 250 г
  • Лук – 70 г
  • Чеснок – 3 г
  • Яйцо куриное – 1 шт. 
  • Сыр камамбер – 30 г (или любой другой сыр)
  • Мука пшеничная – 20 г
  • Соль – 5 г
  • Перец черный молотый – 0,5 г
  • Подсолнечное масло – 20 мл

Для подачи: 

  • Бекон – 30 г
  • Сметана – 50 г
  • Сушеный чеснок – 2 г

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель, переложите в блендер, добавьте лук, чеснок, яйца, муку, специи и перебейте до однородности.

Основа для блюда

2. Разогрейте сковороду, выложите готовую смесь ложкой, сверху выложите кусочек сыра, сверху снова картофельную смесь. Обжарьте с двух сторон. 

Деруны из картофеля

3. Подавайте деруны со сметаной и обжаренным беконом. 

Деруны с беконом и луком

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