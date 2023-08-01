Деруны – самое простое блюдо из картофеля. Для более оригинального вкуса в основу можно добавлять грибы, фарш, сыр. Подавать деруны лучше всего со сметаной, чесноком и зеленью.

Кулинар Андрей поделился в Instagram рецептом вкусных, хрустящих дерунов с сыром, которые будут очень мягкими внутри и хрустящими снаружи.

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Ингредиенты:

Картофель – 250 г

Лук – 70 г

Чеснок – 3 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сыр камамбер – 30 г (или любой другой сыр)

Мука пшеничная – 20 г

Соль – 5 г

Перец черный молотый – 0,5 г

Подсолнечное масло – 20 мл

Для подачи:

Бекон – 30 г

Сметана – 50 г

Сушеный чеснок – 2 г

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель, переложите в блендер, добавьте лук, чеснок, яйца, муку, специи и перебейте до однородности.

2. Разогрейте сковороду, выложите готовую смесь ложкой, сверху выложите кусочек сыра, сверху снова картофельную смесь. Обжарьте с двух сторон.

3. Подавайте деруны со сметаной и обжаренным беконом.

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