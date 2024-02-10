Самое важное в чебуреках – это правильно сделать тесто, чтобы оно получилось хрустящим и воздушным после жарки изделий. И для этого не нужно использовать много разных компонентов. Идеальное тесто можно приготовить на обыкновенной воде.

Идея приготовления хрустящих чебуреков из теста на воде опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Важно соблюдать поэтапность добавления всех ингредиентов в массу.

Ингредиенты:

400 г муки

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150 мл воды

1 желток

1 ч.л. соли

40 мл растительного масла

300 г фарша

1 луковица

соль

перец

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку.

2. Желток, соль и воду перемешать в стакане и влить в муку, постоянно замешивая тесто ложкой.

3. Добавить масло, замесить тесто. Оно не будет однородным, долго не месить.

4. Завернуть в пленку и положить тесто в холодильник на 30-40 минут.

5. Тем временем подготовить начинку. В фарш добавить натертую луковицу, соль, перец и 2 ст.л. воды, так начинка будет более сочная. Можно добавить еще нарезанную зелень.

6. Тесто нужно очень тонко раскатать, выложить начинку, сформировать чебуреки и обжарить на растительном масле.

7. Из этой порции выходит 10 вкуснейших чебуреков.

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