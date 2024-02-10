Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто
Самое важное в чебуреках – это правильно сделать тесто, чтобы оно получилось хрустящим и воздушным после жарки изделий. И для этого не нужно использовать много разных компонентов. Идеальное тесто можно приготовить на обыкновенной воде.
Идея приготовления хрустящих чебуреков из теста на воде опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Важно соблюдать поэтапность добавления всех ингредиентов в массу.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 150 мл воды
- 1 желток
- 1 ч.л. соли
- 40 мл растительного масла
- 300 г фарша
- 1 луковица
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку.
2. Желток, соль и воду перемешать в стакане и влить в муку, постоянно замешивая тесто ложкой.
3. Добавить масло, замесить тесто. Оно не будет однородным, долго не месить.
4. Завернуть в пленку и положить тесто в холодильник на 30-40 минут.
5. Тем временем подготовить начинку. В фарш добавить натертую луковицу, соль, перец и 2 ст.л. воды, так начинка будет более сочная. Можно добавить еще нарезанную зелень.
6. Тесто нужно очень тонко раскатать, выложить начинку, сформировать чебуреки и обжарить на растительном масле.
7. Из этой порции выходит 10 вкуснейших чебуреков.
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