Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

Самое важное в чебуреках – это правильно сделать тесто, чтобы оно получилось хрустящим и воздушным после жарки изделий. И для этого не нужно использовать много разных компонентов. Идеальное тесто можно приготовить на обыкновенной воде.

Идея приготовления хрустящих чебуреков из теста на воде опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Важно соблюдать поэтапность добавления всех ингредиентов в массу.

Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

Ингредиенты:

  • 400 г муки
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  • 150 мл воды
  • 1 желток
  • 1 ч.л. соли
  • 40 мл растительного масла
  • 300 г фарша
  • 1 луковица
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

1. В миску просеять муку.

2. Желток, соль и воду перемешать в стакане и влить в муку, постоянно замешивая тесто ложкой.

Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

3. Добавить масло, замесить тесто. Оно не будет однородным, долго не месить.

4. Завернуть в пленку и положить тесто в холодильник на 30-40 минут.

Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

5. Тем временем подготовить начинку. В фарш добавить натертую луковицу, соль, перец и 2 ст.л. воды, так начинка будет более сочная. Можно добавить еще нарезанную зелень.

6. Тесто нужно очень тонко раскатать, выложить начинку, сформировать чебуреки и обжарить на растительном масле.

Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

7. Из этой порции выходит 10 вкуснейших чебуреков.

Хрустящие домашние чебуреки с сочной начинкой: на чем приготовить тесто

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