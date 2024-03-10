Хрустящие домашние деруны с грибным соусом: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие домашние деруны с грибным соусом: самый простой рецепт

Деруны можно готовить с мясом, фаршем, грибами. Картофельную основу можно делать на терке, а также и в блендере. 

Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов, для которых не нужно тереть картофель. 

Рецепт дерунов
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Ингредиенты:

  • 700 г очищенного картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 лук
  • 1 ст. л. сметаны с горкой
  • 2,5 ст. л. муки
  • растительное масло

Соус:

  • 1/2 лука
  • 200 г шампиньонов
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г жирных сливок
  • мускатный орех
  • соль
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, порежьте и переложите в блендер. Добавьте яйцо, муку, лук, чеснок, сметану, перебейте до однородности. 

Основа для дерунов

2. Пожарьте деруны. 

Приготовление дерунов

3. Соус: пожарьте лук, грибы, чеснок, влейте сливки, соль, мускатный орех, перемешайте.

Соус для блюда

Подавайте деруны с соусом! 

Готовые деруны с соусом

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