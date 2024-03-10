Видео дня
Хрустящие домашние деруны с грибным соусом: самый простой рецепт
Деруны можно готовить с мясом, фаршем, грибами. Картофельную основу можно делать на терке, а также и в блендере.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов, для которых не нужно тереть картофель.
Ингредиенты:
- 700 г очищенного картофеля
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- 1 лук
- 1 ст. л. сметаны с горкой
- 2,5 ст. л. муки
- растительное масло
Соус:
- 1/2 лука
- 200 г шампиньонов
- 1 зубчик чеснока
- 200 г жирных сливок
- мускатный орех
- соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, порежьте и переложите в блендер. Добавьте яйцо, муку, лук, чеснок, сметану, перебейте до однородности.
2. Пожарьте деруны.
3. Соус: пожарьте лук, грибы, чеснок, влейте сливки, соль, мускатный орех, перемешайте.
Подавайте деруны с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: