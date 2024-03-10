Деруны можно готовить с мясом, фаршем, грибами. Картофельную основу можно делать на терке, а также и в блендере.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов, для которых не нужно тереть картофель.

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Ингредиенты:

700 г очищенного картофеля

1 яйцо

1 зубчик чеснока

1 лук

1 ст. л. сметаны с горкой

2,5 ст. л. муки

растительное масло

Соус:

1/2 лука

200 г шампиньонов

1 зубчик чеснока

200 г жирных сливок

мускатный орех

соль

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, порежьте и переложите в блендер. Добавьте яйцо, муку, лук, чеснок, сметану, перебейте до однородности.

2. Пожарьте деруны.

3. Соус: пожарьте лук, грибы, чеснок, влейте сливки, соль, мускатный орех, перемешайте.

Подавайте деруны с соусом!

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