Хрустящие домашние рогалики: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рогаликов

Домашние рогалики можно готовить как из слоеного, так и из дрожжевого теста. Для начинки можно использовать любое варенье, сгущенное молоко, шоколад. 

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов с вареньем, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт рогаликов

Ингредиенты:

  • 100 мл теплого молока
  • 70 г сахара, ваниль
  • 7 г сухих дрожжей
  • 2 яйца
  • 200 г растопленного масла
  • 500-550 г муки
  • яйцо для смазки 
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Начинка:

  • густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица

Способ приготовления: 

1. Тесто: молоко смешайте с сахаром, добавьте дрожжи, перемешайте и добавьте яйца, взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло. После всыпьте просеянную муку, замесите тесто.

Приготовление теста

2. Переложите тесто в миску, накройте и оставьте постоять. 

Готовое тесто для рогаликов

3. После разделите тесто на 6 равных частей, из каждой сформируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите еще на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.

Как правильно готовить рогалики

4. Переложите рогалики на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.

Сколько выпекать рогалики

5. Выпекайте рогалики при 190 С 13-15 минут.

Готовые хрустящие рогалики

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