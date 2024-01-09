Домашние рогалики можно готовить как из слоеного, так и из дрожжевого теста. Для начинки можно использовать любое варенье, сгущенное молоко, шоколад.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов с вареньем, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

100 мл теплого молока

70 г сахара, ваниль

7 г сухих дрожжей

2 яйца

200 г растопленного масла

500-550 г муки

яйцо для смазки

Видео дня

Начинка:

густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица

Способ приготовления:

1. Тесто: молоко смешайте с сахаром, добавьте дрожжи, перемешайте и добавьте яйца, взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло. После всыпьте просеянную муку, замесите тесто.

2. Переложите тесто в миску, накройте и оставьте постоять.

3. После разделите тесто на 6 равных частей, из каждой сформируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите еще на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.

4. Переложите рогалики на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.

5. Выпекайте рогалики при 190 С 13-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: