Хрустящие домашние рогалики: рецепт идеального теста
Домашние рогалики можно готовить как из слоеного, так и из дрожжевого теста. Для начинки можно использовать любое варенье, сгущенное молоко, шоколад.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов с вареньем, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- 100 мл теплого молока
- 70 г сахара, ваниль
- 7 г сухих дрожжей
- 2 яйца
- 200 г растопленного масла
- 500-550 г муки
- яйцо для смазки
Начинка:
- густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица
Способ приготовления:
1. Тесто: молоко смешайте с сахаром, добавьте дрожжи, перемешайте и добавьте яйца, взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло. После всыпьте просеянную муку, замесите тесто.
2. Переложите тесто в миску, накройте и оставьте постоять.
3. После разделите тесто на 6 равных частей, из каждой сформируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите еще на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.
4. Переложите рогалики на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.
5. Выпекайте рогалики при 190 С 13-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: