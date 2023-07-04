Домашние рогалики могут быть идеальным домашним угощением к чаю, а также они готовятся проще, чем любой пирог. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус блюда.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов со сгущенным молоком.

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Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

сметана – 200 г

яйца – 1 шт.

мука – 400 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

сгущенное молоко – 1 б.

сахар

Способ приготовления:

1. К растопленному маслу добавьте яйцо, перемешайте. Далее добавьте сметану, перемешайте и всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.

2. Разделите его на 6 частей. Каждую раскатайте в круг.

3. Разделите на 8 частей. На каждую выложите сгущенку, закрутите рогалики.

4. Каждый рогалик обмокните в сахар и выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 25-30 минут в разогретой до 180 С духовке.

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