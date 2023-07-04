Хрустящие домашние рогалики с вкусной начинкой: делимся самым простым рецептом
Домашние рогалики могут быть идеальным домашним угощением к чаю, а также они готовятся проще, чем любой пирог. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус блюда.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г
- сметана – 200 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 400 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
- сгущенное молоко – 1 б.
- сахар
Способ приготовления:
1. К растопленному маслу добавьте яйцо, перемешайте. Далее добавьте сметану, перемешайте и всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.
2. Разделите его на 6 частей. Каждую раскатайте в круг.
3. Разделите на 8 частей. На каждую выложите сгущенку, закрутите рогалики.
4. Каждый рогалик обмокните в сахар и выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 25-30 минут в разогретой до 180 С духовке.
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