Хрустящие домашние рогалики с вкусной начинкой: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт рогаликов

Домашние рогалики могут быть идеальным домашним угощением к чаю, а также они готовятся проще, чем любой пирог. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус блюда. 

Домашние рогалики

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов со сгущенным молоком. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г
  • сметана – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 400 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

  • сгущенное молоко – 1 б.
  • сахар 

Способ приготовления:

1. К растопленному маслу добавьте яйцо, перемешайте. Далее добавьте сметану, перемешайте и всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.

Что добавить в тесто для рогаликов

2. Разделите его на 6 частей. Каждую раскатайте в круг.

Тесто и начинка для рогаликов

3. Разделите на 8 частей. На каждую выложите сгущенку, закрутите рогалики.

Приготовление рогаликов

4. Каждый рогалик обмокните в сахар и выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 25-30 минут в разогретой до 180 С духовке.

Готовые рогалики

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